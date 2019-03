Beatriz Valenzuela, Movimiento No+Taco Machali: “Alcalde de Machalí debe asumir que hubo falta de planificación por parte del municipio y gestión urbana”﻿

– El Movimiento espera que se restablezcan las reuniones con el Intendente para analizar en profundidad las doce medidas anunciadas la semana pasada para enfrentar el taco entre Machalí-Rancagua.

Gina Pérez Orellana

Fotos : Marco Lara

“La gente no tiene paciencia para estar esperando estudios y grandes proyectos. La gente necesita solución ahora. Es muy importante la gestión que se haga al respecto (…) y claro los grandes proyectos van a resolver la raíz del problema pero necesitamos soluciones de inmediato las personas siguen levantándose más temprano”, es lo primero que nos señala la vocera del Movimiento No+Taco Machalí, Beatriz Valenzuela, apuntando que falta aún que la autoridad tome medidas más efectivas a corto plazo y gestionar el tránsito actual considerando el “taco actual”.

En relación a las declaraciones realizadas por el alcalde de Machalí, a que no cuenta con las herramientas para impedir las construcciones, Valenzuela, manifestó que primero es importante que “El alcalde debe asumir que aquí hubo falta de planificación por parte de la municipalidad y gestión urbana”, y en lo que respecta a lo que siempre aducen los municipios que es falta de recursos para subsanar los problemas, la comunidad espera que sus autoridades – en este caso el alcalde- gestionen recursos , ya que las grandes inversiones son desde los Ministerios “ aquí ha faltado gestión efectiva y esperamos que el alcalde pueda decirle a la gente como va a resolver el tema del taco y cómo va a garantizar que esto se pueda resolver el problema actual”.

Y en ese sentido, hizo hincapié que es muy importante en lograr dar con medidas actuales que permitan decir a la comunidad que se demorarán menos en el trayecto “Nosotros sacamos la cuenta de hecho en colocar buses de cercanía a los colegios, con eso se reduciría a la mitad el taco, eso lo calculamos, eso podría ayudar. De hecho escuchamos a un ingeniero en transporte y él dijo que aquí hubo falta de gestión del tránsito y eso se puede resolver y es con equipos técnicos a que se dediquen a ello”.

REUNIÓN CON INTENDENTE

Es por eso que esperan reunirse prontamente con el Intendente Regional para conocer más en profundidad los alcances de las doce medidas anunciadas.

En ese sentido, la vocera del movimiento, Beatriz Valenzuela, manifestó que si bien como agrupación sólo han conocido de las medidas a través de los medios esperan interiorizarse más en profundidad para conocer de cada una de ellas. Sin embargo, fue en clara en manifestar que esperan medidas más concretas y que de algún modo sirvieran para atacar el problema en un periodo más corto.

“El alcalde de Machalí salió diciendo que no tiene herramientas ni atribuciones y esto no es así. Aquí el municipio puede solicitar el congelamiento del área, por razones de estudio de las densidades del uso de suelo y así no se pueden otorgar más permisos de edificación. Y eso lo puede solicitar el alcalde al Seremi . Y tanto el director de obras y el equipo técnico conocen este tipo de herramientas y eso lo debe solicitar el alcalde al Seremi quien evalúa y resuelve”.

De ese modo explicó que luego de ello, pueden generarse los cambios que se requieran para solucionar los problemas que pueda presentar por ejemplo el plano regulador. “Ahora si él no lo conoce. No lo sé, pero es un instrumento conocido por los municipios donde cambian las condiciones, él puede pedir aquello y así haber frenado esto…”.

Ahora bien la vocera salió al paso que ellos como movimiento ya en el año 2017 presentaron a las autoridades una serie de medidas que definieron como de ejecución inmediata, a corto, mediano y largo plazo con mucha claridad donde destaca justamente una de las anunciadas por el Intendente que tiene que ver con apertura y conexión de Av El Sol con República de Chile “Que las personas que salen hoy desde el Estadio Marista a Av San Juan lo hagan por Av El Sol es algo que planteamos hace ya dos años y que no se haya atendido aún genera que las personas hoy estén muy molestas “.

Y efectivamente, las redes sociales y dan cuenta del malestar de los habitantes que esperaban medidas más concretas “En general las personas están decepcionadas de los anuncios. Si Bien hay algunos más acertados hay otros que hay que conocer los alcances más en profundidad ya que no hemos tenido ninguna reunión desde el mes de octubre o noviembre del año pasado y se acordó reunirse cada dos o tres meses y esperamos que esto se concrete”.

Finalmente, manifestó que esta semana esperan tener reuniones con los representantes del movimiento donde definirían nuevas acciones a seguir, y no descartan solicitar reuniones con las autoridades pertinentes, con el fin de terminar el taco de los siete kilómetros que actualmente los conductores demoran una hora y fracción.

MEDIDAS PRESENTADAS POR MOVIMIENTO NO+TACO MACHALI HACE DOS AÑOS

EJECUCIÓN INMEDIATA (30 días)

– Ampliar cobertura recorridos por sectores y horarios

– Modificación horario ingreso a colegios

-Coordinación y conexión nuevos semáforos

A CORTO PLAZO (6 MESES)

-Aperturas y conexión de calles Av El Sol, Hernán Ciudad.

– Conectar calle Arturo Gordon, Barrio Colonial- Costado Petrobras

-Aumento Ciclo vías en Machalí-Rancagua

A MEDIANO PLAZO (12 A 24 MESES)

– Apertura y conexión República de Chile. Doble vía República y Escribá de Balaguer.

– Doble Vía Carretera El Cobre

-Apertura y conexión Av San Joaquín Norte – Con Av El Sol y Av República.

MEDIDAS A LARGO PLAZO (24 A 48 MESES)

– Plan integral de Movilidad Urbana

-Tranvía Machalí-Rancagua. Conexión con Rancagua Express

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA PROYECTADO A 20 AÑOS

– Conexión de buses alimentadores Machalí-Rancagua con nuevo tranvía y Rancagua Express.

Apertura de nuevas calles y conexión total entre Rancagua-Machalí.

Gestión de ampliación de recorridos y cumplimiento de horarios de micros.

-Gestión de nuevas ciclo vías.

