Rancagua: Labocar confirma que restos óseos encontrados en obra en construcción pertenecen a humano ﻿

El Laboratorio de Criminalista, Labocar Rancagua, confirmó que las osamentas que se encontraron la semana pasada en una construcción que se realiza en la comuna de Rancagua corresponden a humanas.

Cabe recordar que el hallazgo se realizó en el sector oriente de la comuna de Rancagua, donde una constructora efectuaba maniobras de excavación, percatándose del hallazgo de las osamentas.

En conversación con el Teniente de Labocar Rancagua, Robinson González, dio a conocer que tras los peritajes junto a Monumentos Nacionales de la Región de O’Higgins, se confirmó que los restos óseos corresponden a humanos, datos que serán entregados al Ministerio Público. El Teniente agregó que hasta el momento no se puede determinar la data de las osamentas, etapa que está en investigación.

Sobre lo encontrado, adujo que se trataba de varios fragmentos y restos óseos de diferentes partes de un cuerpo humano, sin embargo, el detalle aún no se determina. Sobre el tema intentamos conocer la versión de Monumentos Nacionales de la Región de O’Higgins, desde donde se nos informó que si bien están al tanto del hallazgo de los restos, por procedimiento investigativo no se pueden referir, por ahora, púbicamente del tema, esto en pos de no entorpecer el proceso que permita dilucidar la data de las osamentas halladas.

Respecto a la obra en construcción, desde Monumentos Nacionales se informó que pueden continuar con ella, sin embargo, el perímetro donde se encontraron los restos queda resguardado hasta que se concluya la investigación.

