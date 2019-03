Requinoanos tributan a Jorge González

En cada show, el fundador de la banda se caracteriza como su ídolo. El conjunto interpreta su discografía solista, como también repertorio de Los Prisioneros.

American Rockers se llama la banda de Requínoa que tributa a Jorge González, interpretando su discografía en solitario, como también repertorio de Los Prisioneros. En ese contexto Mauricio Soto, fundador de la iniciativa, intenta asemejarse al cantautor. “Realizamos una performance como la que él hizo en los últimos años, y me hago canas para parecerme a él”, explica entusiasta.

El conjunto nació hace tres años, aunque desde antes su líder ejecutaba en público parte del trabajo de su ídolo, en compañía de otras dos personas. “Formé un tributo a Los Prisioneros y luego creció la idea, entonces comencé a pintarme el pelo para acercarme más a la imagen de Jorge. Después de su accidente, se me ocurrió impulsar algo más amplio”, recuerda.

No obstante, como era de suponer, el proyecto tiene sus orígenes en su relación particular con la historia del san miguelino. Y es que cuando tenía alrededor de 14 años, se hizo fanático del trío detrás de ‘La voz de los 80’. “Mis hermanas llevaban sus cassettes piratas a la casa y yo los oía a escondidas, porque en esa época no podías escucharlos en alto. Empecé a vibrar con la música de ese periodo y a cantar temas para mí y mis amigos. Después formamos un grupo, y luego un trío donde yo tocaba el bajo y hacía de vocalista”, rememora.

En sus palabras, la gente le decía que tenía una voz similar a la de su ídolo. “Me inscribieron en programas de televisión para presentarme como su doble, pero no me interesó, porque nunca pensé que iba a llegar a esto, a hacer algo más profesional como ocurre en la actualidad. Hoy toco piano y la guitarra en algunos temas. Queremos hacer una performance más bonita, para salir de lo común”, confiesa.

Además Soto cuenta que la obra del cantautor tiene un especial efecto en su familia, sirviendo de alivio y vía de conexión con el mundo. “Tengo un hijo con parálisis cerebral, pero él vibra mucho con el repertorio de Jorge González. Lo oye desde chiquitito y hoy tiene 19 años. Su trabajo lo relaja, le ayuda a expresarse, es increíble cómo le cambia la carita. Él siempre va a nuestros shows y ensayos, la más chiquitita también va a nuestras presentaciones. Cuando ve los videos de Jorge, dice ‘es mi papá’”, comenta Mauricio entre risas.

En cuanto a la evolución de American Rockers, su fundador relata que comenzaron funcionando de manera aficionada, mientras que en la actualidad se relacionan con productoras grandes. En ese contexto es que en una oportunidad participaron en una gira de la Teletón, tocando “frente a 25 mil personas”. Igualmente destaca el modo en que encarna al hombre detrás de “Fe”. “La caracterización es muy buena, ya que intento buscar vestimentas que él usaba, y la voz es muy parecida, casi idéntica. Tratamos de hacer la puesta en escena que él presentaba en algunos de sus recitales. Entonces la gente ha notado que hay más profesionalismo de mi parte y del grupo”, asegura.

Respecto a sus próximos shows, el tributo actuará en el Teatro Municipal de Rengo el sábado 6 de abril, a las 20 horas, estando la entrada a $2 mil. En la ocasión tocarán las principales composiciones de la época de Los Prisioneros, como también temas de la carrera solista de González.

De acuerdo con Soto, el conjunto ya ha mantenido bastante contacto con Claudio Narea, quien habría asistido a sus espectáculos locales. En relación al autor de “Mi casa en el árbol”, responde que él ha oído su voz. “Está en una burbuja, por lo que es difícil llegar a su lado. Nunca ha hecho un comentario acerca nuestro, pero siempre dice que le encanta que en general lo imiten (…). Se han hecho intentos de acercamiento, en un momento por parte del productor de la Teletón, sin embargo, no se llegó a acuerdo; esto es medio complicado (…) Yo creo que en algún minuto lo analizará (un encuentro con American Rockers) y nos enviará un mensaje”, afirma deseoso.

Acerca de sus objetivos como grupo, su principal propósito es “perdurar en el tiempo como conjunto, ya que perseverar te da reconocimiento. Sin trayectoria, eso no ocurre. También queremos ir más a regiones y que nos inviten a tocar en el extranjero”, revela.

