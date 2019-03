Plan regulador: El gran tema que confronta a Seremi de Vivienda y Alcalde de Machalí

El Seremi de Vivienda, Francisco Ravanal, manifestó que en la jornada del lunes se reunieron con el municipio para abordar el tema a futuro a tener una planificación más regulada y se le habría presentado al alcalde a lo menos tres herramientas que son “facultativas y exclusivas” por parte del ente edilicio.

En tanto el alcalde de Machalí junto al Director de Obras argumentaron que asumieron un plan regulador que no les servía y que puede existir voluntad pero faltan recursos.

En relación al problema que ha estado presente desde hace 10 años y que tiene que ver con los 7 kilómetros de taco en la principal avenida que conecta a las comunas de Rancagua y Machalí, el que actualmente lleva a ocupar en tiempo una hora y fracción un trayecto que debiese efectuarse en no más de 20 minutos seguirá siendo tema hasta al menos se logren concretar soluciones a éste tema. En ese sentido el seremi de vivienda, Francisco Ravanal manifestó que en primer punto el plano regulador es una facultad exclusiva del municipio son elaborados por ellos y su concejo lo aprueba. Y que si bien admite que la planificación territorial comunal es un elemento muy complicado y conflictivo, a su juicio estimó que lo sucedido puntualmente en este caso fue que “Al considerar Machalí como una de las diez comunas con mejor calidad de vida del país eso influyó en el crecimiento que ha mostrado, y que muchas personas eligieran ese destino para vivir y eso fue muy explosivo”. Sin embargo es claro en precisar que no existiría un estudio técnico que avale que lo que aquí no hubo planificación territorial por parte del municipio – esto en alusión a lo señalado por la vocera de No+Taco Machalí , en la edición de ayer. Y en lo que respecta a futuro, Ravanal comentó que mediante reuniones que ya han sido programadas esperan ir asesorando al municipio en la búsqueda de solucionar este tema eso sí, ellos apuestan a tomar acciones a largo plazo que ayudarían a dar con la solución definitiva, así también mediante un oficio le presentaron una serie de herramientas que podrían ocupar siendo éstas “facultades exclusivas de ellos” ante el Minvu.

A FUTURO

“Mediante oficio nosotros hicimos ver al alcalde nuestra preocupación de lo que esperamos se haga de aquí para adelante que la planificación sea regulada y que exista una perspectiva de cómo será el crecimiento de las posibles carreteras y vías”, detalló Ravanal, por lo mismo en la reunión técnica sostenida en el día de ayer – lunes – entre el departamento de Desarrollo Urbano y la parte técnica del municipio habrían reiterado su preocupación y en ese sentido le habrían entregado las herramientas posibles a ocupar para ayudar a enfrentar el tema. “Nosotros podemos sugerir y en ese orden le hicimos ver que pueden ser a lo menos tres medidas concretas en esa línea apostamos a que opten por una a largo plazo que es modificar el plano regulador comunal ya que esto ayudaría a modificar las condiciones urbanísticas”. Así también está la posibilidad de que ocupen un procedimiento más acelerado que es la “enmienda” que le permite modificar en algunos parámetros y que sirven para regular el suelo y también existe una herramienta inmediata que es el “congelamiento”.



Finalmente señaló que está toda la voluntad para apoyar y entregar la asesoría necesaria a solucionar sin dejar de lado en enfatizar que la Seremia de Vivienda debe apoyar a la totalidad de 33 comunas y ene se sentido se espera que cada municipio que conoce su realidad se ocupen con su equipo técnico de la planificación a través de sus asesores urbanos.

De igual modo, ya agendaron reuniones técnicas periódicas de ir acompañando a dar con la solución al problema.

“HEMOS TENIDO UNA FUERTE PRESIÓN INMOBILIARIA”

“Primero hay que señalar que hemos recibido una fuerte presión por parte de las inmobiliarias en el desarrollo urbano de la comuna en los últimos quince años eso es innegable pasamos de ser una comuna netamente rural a ser una conurbación con Rancagua y tuvimos que acoger la demanda de construcciones que no pudo dar respuesta Rancagua, Machalí indirectamente tuvo que hacerse cargo de ello” es lo que primero señala y deja puesto en la mesa el Director de Obras del municipio de Machalí, Jorge de la Maza. A eso le suma que el plan regulador es del 2007 que es antes de la gestión del alcalde actual no habría previsto lo que se ha generado en los últimos diez años “Las obras necesarias para poder satisfacer a las demandas de las personas pasan por las políticas de desarrollo urbano serán a cargo de los mismos desarrolladores urbanos quienes deben hacerse cargo de las urbanizaciones y los orígenes de Machalí son muy distintas a otras comunas” enfatizó de la Maza.



Por su parte el edil de la comuna cordillerana manifestó que “Asumí como tal con un plano regulador que no nos servía y llevamos cinco años trabajando en una mesa que se llama Sectra donde se ha dado a conocer propuestas para solucionar donde todas tiene un mismo tema de tope el financiamiento y falta de voluntades, y el municipio no cuenta con todos los recursos”. En la edición de mañana “El Rancaguino”dará a conocer una entrevista completa con el alcalde de Machalí donde responde en detalle y en profundidad en las responsabilidades que le cabrían en la planificación territorial de la comuna y a las críticas que se le ha realizado.

