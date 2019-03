Alcalde de Machalí se defiende y asegura que ha tenido una “tarea titánica” para lograr el progreso y descongestionar la comuna

– Dentro de los puntos asegura que “Los colegios son parte del problema por lo tanto deben hacerse parte de la solución” es lo que apunta el municipio y esperan que implementen buses de acercamientos.

Cansado y algo descontento se muestra el alcalde la comuna de Machalí, al ver que de una u otra forma se le apunta a él y a su administración una mala planificación y gestión urbana esto por la “famosa congestión que sufren día a día los habitantes de la comuna de Machalí para salir de esta comuna tanto por Av San Juan como Carretera El Cobre.

El edil, como forma de defensa a las miles de críticas que ha recibido y que se han visto en diversas redes acude a nuestro medio acompañado del Director de Obras del municipio, Jorge de la Maza, para así con planos y ordenanzas dar a conocer su posición.

Lo primero que deja ver es que el Boom inmobiliario versus plan regulador “heredado” del 2007 en cierta medida han sido el gran responsable de un municipio que debió hacerse cargo de una demanda creciente debido a que Rancagua no pudo absorber.- en lo que respecta a viviendas de sectores medios y medio alto- pasando a ser una conurbación con Rancagua. En ese sentido se defiende que el plano regulador del 2007 ha sido otra de las trabas que ha tenido que lidiar transformado al municipio que debió crecer pero “atado de manos(…)Es innegable que hemos tenido una fuerte presión inmobiliaria por el desarrollo urbano de la comuna en los últimos 15 años. Machalí indirectamente tuvo que hacerse cargo de esa situación “es lo que explica de entrada el Director de obras.

Y efectivamente solo para tener en consideración en los 80 según datos que maneja el municipio eran 28 mil habitantes y hoy ya supera los 50 mil. Situación que no sólo ha traído progreso sino también la acentuación de las aglomeraciones vehiculares. “Aquí hay algo que nadie menciona donde están las políticas nacionales de desarrollo urbano, implementadas en el país, durante los últimos 30 años, en ella se señala que la urbanización de la ciudad y de los núcleos urbanos básicamente serán cargo de los privados”, agrega de la Maza, dejando entrever que ellos como municipio se ven impedido de llevar a cabo medidas que impidan el aumento desmedido de proyectos inmobiliarios ya que acusarían de que estaría impidiendo el progreso de la misma.

Y aclaran que en el 2014 como municipio ocuparon en ese momento, una herramienta con tal de frenar el boom inmobiliario a través del artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En ese momento el municipio gestionó la “ la Postergación de los permisos de construcción, subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones de la comuna”- lo que llaman también congelamiento- iniciativa que se llevó a cabo en cuatro ocasiones por el periodo de un año – tiempo máximo que permite la ley-

“La planificación urbana a contar del 2007 con su plan regulador se ha ido implementado en la medida que los proyectos inmobiliarios – aunque se nos ataque- se han hecho cargo de las urbanizaciones que le correspondiere” admite De la Maza. Y en ese sentido agrega que “ Hay un problema muy importante en el plan regulador del 2007 que no previo el boom exclusivo del desarrollo urbano. Cuando se produce un desarrollo urbano hay que dar también servicios de equipamientos ejemplo de ellos son los colegios y eso es lo que a nuestro juicio hay que dar con una solución”.

Pero uds como municipio sienten que tiene responsabilidad por el atochamiento. De hecho a Uds lo indican como responsables.

DOM : Como director de Obras quiero decir que yo me apoyo en el marco jurídico que me corresponde y es por eso que yo insisto que nosotros como país hemos implementado políticas donde el sector privado tiene una gran preponderancia en el desarrollo y en el actuar de las ciudades en términos territoriales . E insisto en ese punto ya que la vialidad urbana por lo general propuesta por los planos reguladores queda en manos de los desarrolladores inmobiliarios porque cuando ud x ejemplo quiere urbanizar un paño de terreno en el cual según el plano regulador existen vías propuestas que lo traviesan ud tendrá que hacerse cargo de urbanizarlas y eso es lo que se ha venido haciendo pero el problema que se ha generado aquí son los orígenes de Machalí la cual es totalmente distintas a otras ciudades .

Pero en ese sentido que ha hecho el municipio, sabiendo justamente sus orígenes que sólo tenía dos accesos grandes.

Alcalde : Primero que nada debo decir que yo asumí con un plan regulador que no nos servía y por ello contratamos un asesor urbano justamente para ordenar este territorio y generar nuevas vías. Este alcalde junto a sus profesionales llevamos cinco años trabajando en una mesa que se llama Sectra y se ha planificado todas las propuestas. Nosotros sacamos un documento dando a conocer las soluciones viales por parte del municipio y en ella se señala y propone el ensanche de la Carretera El Cobre, la conexión de la Av Arturo Prat con la carretera El Cobre, República de Chile, Hernán Ciudad pero aquí el tema es el financiamiento y voluntad política.

El Movimiento No+Taco dice que presentó hace dos años propuestas y que son las mismas que nosotros planteamos hace cinco años atrás. Se han visto todas las alternativas viales para poder descongestionar y aquí nadie pensó que en diez años todas las inmobiliarias presionarían para irse a Machalí. Y nos encontramos que yo asumí con un plan regulador que ni yo y mi consejo aprobó. Al cual se le han hecho modificaciones y se contrató un asesor para justamente ordenar.

Ud hace alusión a las “voluntades” me da a entender de los gobiernos anteriores y hoy ha podido hablar con el Intendente

Alcalde: Si efectivamente y en ese contexto le presentamos que una propuesta más corta, económica era Hernán Ciudad. Y el Intendente lo descartó inmediatamente. Yo le dije hay que hacer un puente expropiar al otro lado y va a gastar 300 millones y le va a salir lo más barato. Me lo descartó “de cuajo” ya que me señaló que no “improvisa” sino más bien apuesta a planes de grandes envergaduras. Sabe cuántos años va a costar hacer el proyecto de Hernán Ciudad siete a ocho años y nosotros lo podíamos hacer en meses. También se ha propuesto por parte nuestra fue 3x 1 y se nos rechazó por el seremi de transporte de la época – 2015- y fue nuevamente rechazado esta vez en esta administración. El tranvía también lo instalamos nosotros y hasta se me trató de “loco” porque proponía algo moderno y hoy está catalogado como de interés público. Los buses eléctricos también lo propusimos entre Machalí-Rancagua. Implementamos Tur Bus una idea que no logró perdurar en el tiempo eso fue en el 2014 gracias a una gestión propia y que logramos que la empresa tuviera dos recorridos rumbo a Santiago desde Nogales, idea que duró hasta que los mismos vecinos del sector de El Polo se opusieran a que la ruta considerara las calles de ese sector. Luego eliminamos una parte del bandejón y fue con fondos propios. Y ese es el tema nos faltan recursos. Ojala fuéramos autónomos. Y todos los proyectos que existen son a largo plazo yo aquí solicito que me digan uno y a corto plazo eso es lo que me gustaría que me respondieran.

DOM: Justamente todos estos proyectos que se propusieron no eran de grandes costos pero nos topamos que si bien Machalí quería llevar adelante esa conexión a corto plazo con Rancagua, nos topamos que nuestros vecinos de Rancagua no están de acuerdo. Y quiero aprovechar de señalar que no es el alcalde el que autoriza los permisos de edificación es el Director de Obras, y yo me he ajustado al marco normativo que define mis competencias que son la Ley general de Urbanismo con sus ordenanzas e instrumentos de planificación . Y no nos podemos negar si todo está en regla. Me veo en la obligación de otorgarlo, Es un derecho. En este caso mientras las inmobiliarias cumplan no se puede hacer nada.

– Qué ocurre con la autorización de la instalación de los colegios . Uds llaman a que también sean parte de la solución. Qué esperan de ellos

Alcalde: Primero debo ser claro que legalmente no existe resquicio que nos faculte para impedir la construcción de estos establecimientos escolares ya que cumplían con todos los requerimientos que exige el plan regulador comunal. Y bueno yo me he reunido con los colegios para que entraran de forma diferida quince minutos cada uno. Hoy estamos programando una nueva reunión que esperamos incluir al seremi de Educación, directores, Intendente, Transporte por dos cosas una a ver si esta vez nos apoyan a cambiar el horario y dos a ver si ellos pueden poner buses de acercamiento, claramente a costo de ellos, ya que la realidad de un municipio no da para eso. El presupuesto municipal son 10 mil millones el 80 % se ocupa en la mantención de la comuna.

No le molesta que las personas le apuntan a Ud como responsable y es más hagan un llamado a no sacar el permiso de circulación en su comuna..

Alcalde: Todos los años es lo mismo. Y todos los años batimos récord en renovación de patentes. No nos afecta en nada y es por eso que aprovecho de agradecer a todos los que renuevan y sacan su patente en Machalí y es porque la quieren. Los que nos han causado problemas y nos congestionan las vías son los que han llegado a la comuna los nuevos vecinos. Yo no los invité a irse a vivir a Machalí cada uno eligió por sus razones y no me pueden echar a mí la culpa de su decisión. Yo agradezco a todos los que quieren a la comuna.

A futuro que es lo que viene con este diagnóstico

Dom: Respecto a las medidas de corto plazo que pueden mitigar específicamente en Av San Juan se está estudiando la instalación de un semáforo en Av Las Rosas con Av San Juan. Los que permitirán tener una sincronización del tiempo a la que hoy día se le inyectan flujos vehiculares sin control y eso naturalmente al llegar al sector de Maristas ya es un colapso que viene de más arriba- De Recreo-. Con esta medida de mitigación construida por los mismos inmobiliarios- instalación de semáforos- al que se sumará también en Santa Teresa con Av San Juan los que estarán sincronizados a funcionar en septiembre dará una orden a la comuna. Por otro lado esperamos que las conversaciones que reactivaremos nuevamente con los colegios, esta vez si resulten. Y finalmente aplicar la herramienta de postergar los permisos “congelar” se está evaluando. Ya que hoy día nuevamente al hacer el congelamiento en el mismo territorio no es tan fácil. Ya que cuando uno afecta a una área, terminado el tiempo legal no puedes volver a afectarlos nuevamente.

