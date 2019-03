Denuncian precarias y deficientes condiciones de trabajo al interior de SAMU

“Si la autoridad sanitaria se dejara caer a la Base SAMU, creo que tendría que cerrar, porque en estos momento no tiene donde lavar los útiles de aseo”, señaló el presidente de los trabajadores Iván Peréz.

Gisella Abarca

Una carta enviada por los propios funcionarios del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de O’Higgins al Subsecretario de Redes Asistenciales está dando que hablar. Y es que la misiva que fue redactada por los propios trabajadores, dejó al descubierto las precarias condiciones a las que tienen que enfrentarse el personal del SAMU cada vez que acuden a una emergencia.

En la misiva, enviada el 19 de marzo de este año a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, los funcionarios exponen “enviamos algunas fotografías de la sala de lavado que este servicio tiene, la cual está en precarias condiciones y no entiendo cómo este servicio puede funcionar de esta manera. Los funcionarios lavan las tablas ensangrentadas y/o con fluidos en el patio delantero, dejando todo sucio. Cómo es posible que ni el Seremi del Salud venga a darse una vuelta”, argumenta el escrito.

El documento firmado por los Funcionarios Base Regional SAMU O’Higgins expone “También comentarle que el SAMU no cuenta con una bodega para insumos clínicos, estos en su mayoría están guardados en el antiguo SAR Oriente, en precarias condiciones ya que están en una pieza sin gavetas y mucho menos con la limpieza que se requiere, están llenas de polvo y le aseguro que deben haber fecas de ratones. Pida una fiscalización como corresponde y que se tomen las medidas correspondientes. Cómo es posible que teniendo un Subdirector Médico que es el jefe director del SAMU, los trabajadores tengan que estar trabajando en estas condiciones”, sostiene la misiva entre otros puntos que deja a la luz las deficientes condiciones con las que trabajan los funcionarios.

“Contarle que, las ambulancias, cuando hay fluidos corporales que quedan en las camillas y el piso, no cuentan con desinfectantes para poder asearlas, también sin sabanillas para las camillas, esto hace bastante tiempo que se viene pidiendo; pero nuestra jefatura no escucha”, argumenta el escrito donde los funcionarios solicitan la salida del Subdirector Médico del Servicio de Salud O’Higgins, Felipe Rojas, quien es la jefatura directa del SAMU.

“LOS FUNCIONARIOS TRABAJAN EN UN CONSTANTE RIESGO BIOLÓGICO”

Esta información fue corroborada por el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez quien además es funcionario, comentó “Se trata de varios puntos críticos que hay en el SAMU interno, no sólo en Rancagua; sino que las bases periféricas también. Uno de ellos, las salas de lavado donde debiéramos tener una sala para lavar los elementos biológicos, las que aún no están habilitadas. Elementos para desinfectar no hay tampoco, no se ha comprado para desinfectar las ambulancias cuando hay derrames biológicos. En la región, los funcionarios trabajan en un constante riesgo biológico”.

Agregó que al igual que como lo expone el escrito enviado a la Subsecretaría de Redes, en la región “Ninguna de las Bases SAMU cuenta con sala de lavado. La única que tiene una verdadera sala de lavado es Chimbarongo, pero las bases periféricas, lo que hacen es sacar la manguera y con lo que pueden lavan los implementos. Improvisan”, argumentó el dirigente.

Explicó que en muchas oportunidades se le ha informado a las autoridades competentes la situación que vive el SAMU en la Región, pero aún no cuentan con respuestas “Hemos tenido reiteradas reuniones con el Director de Servicio, con la Subdirección Médica y les hemos dado a conocer las grandes falencias que existen en la compra de insumos para lavar los elementos contaminados, para habilitar las salas de lavados, las que no están habilitadas, ya que parece una sala de cachureos. Las autoridades dijeron que con fecha 30 de marzo arreglaban todo eso, pero hasta la fecha, no ha ocurrido nada”.

Agregó “ Si el Seremi de Salud se va a dar una vuelta, aparte de levantar un sumario sanitario, no creo que lo ideal sería cerrarlo; pero si un buen raspada de cachos, sobre todo por dónde se ubican los insumos que están en un patio de luz que está destinado para la distención de los funcionarios y no para el acopio de éstos, pues este verano hizo más de 33° de calor y los insumos no están preparados para esas temperaturas. No es un lugar para acopio de insumos, porque se descomponen”, finalizó Pérez.

Consultado al Servicio de Salud O’Higgins de donde depende el SAMU regional declinaron referirse al tema antes que lo realice la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Diputado Castro respalda a trabajadores de SAMU y asegura que trabajan en “condiciones precarias”

A raíz de la situación que enfrentan los trabajadores del Sistema de Atención Médica de Urgencias de O’Higgins, el diputado por el distrito 15 y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Luis Castro (PS), calificó la situación que vive el SAMU como “Dramática”.

“Este grito desesperado que están haciendo a través de la carta enviada a Redes Asistenciales demuestra que ellos (funcionarios) están en una situación francamente angustiosa, porque no pueden brindar un servicio de emergencia que la gente no tiene porqué saber que tiene toda las dificultades y falencias que relatan por la precariedad de recursos, por el abandono en que se encuentran desde el punto de vista de las mismas ambulancias que están poco equipadas para poder prestar esta labor de socorro”, sostuvo el legislador.

A raíz de la situación que enfrentan los trabajadores, el parlamentario solicitó que “haya una decisión del Servicio de Salud sobre esta situación de abandono tan grande que tiene el SAMU de O’Higgins y especialmente de Rancagua y llevaré este tema a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que de una vez por todas se analice porqué esta postergación, está focalizada en la región de O’Higgins y por qué no se han tomado las medidas que el día de mañana puede costarle la vida a una persona por no llegar a tiempo en el rescate pese a este grito angustioso que los propios funcionarios nos están dando a través de la misiva que los trabajadores han enviado a las altas autoridades”, finalizó.

