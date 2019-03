Autoridades regionales llaman a parlamentarios a discutir el proyecto de Modernización Tributaria

Las declaraciones las realizaron los seremis de Economía y Gobierno en el marco de la difusión de la implementación de la Ley que busca el pago a 30 días de los servicios entregados.

Alejandra Sepúlveda

Fotos: Héctor Vargas

El seremi de económica, Ignacio Tello Cardone, junto a la Seremi de Gobierno, Milena Acevedo, el Director de Corfo, Emiliano Orueta y el Delegado de Hacienda, Alejandro Álvarez, visitaron destacada Pyme Regional, relacionada al rubro de la construcción y fabricación de ventanas térmicas y acústicas, en el marco de la difusión de la implementación y beneficios del pago oportuno a 30 días. En el lugar las autoridades regionales hicieron un llamado a los parlamentarios de la región de O´Higgins a discutir el proyecto de Modernización Tributaria, el cual aseguran dará un alivio a las PYMES mediante un sistema justo, moderno y simple, además de fomentar el emprendimiento en la región.

En el lugar el titular de la cartera económica destacó que “visitamos una Pyme familiar que lleva más de diez años generando empleo en la región ayudando día a día a poner en marcha nuestra economía. Sin duda que la ley de pago a 30 días que entrará en vigencia en mayo del presente año, representará un alivio para el financiamiento de esta Pyme, ya que podrá disponer de capital en menos tiempo que hoy en día, lo que sin duda impactará positivamente en su desempeño futuro generando más empleo y, por ende, mejorando la calidad de vida de los habitantes de O´Higgins”.

Esta Ley aplicará para todas las empresas, sin importar su tamaño ni nivel de ventas. Todas las empresas deberán pagar a 30 días corridos, y en caso que no lo hagan se aplicarán las multas correspondientes.

Por su parte el Delegado de Hacienda de la región de O´Higgins, Alejandro Álvarez enfatizó; nos enorgullece como gobierno descubrir que esta empresa entrega un servicio de primer nivel con tecnología de punta y saber también que son estas Pymes las que se verán beneficiadas directamente con el proyecto de modernización tributaria toda vez que podrán optar a tributar con una tasa menor además de desburocratizar y simplificar la declaración de impuestos con su respectivo beneficio en el ahorro de tiempo y gastos en contabilidad.

Modernización tributaria

El Ministro de Hacienda, Felipe Larrain, explicó que la modernización tributaria que busca implementar el gobierno “simplifica los trámites y hace la vida más fácil a las pymes. Esto porque con el proyecto son más de 740.000 Pymes que actualmente no acceden al sistema para Pymes (14 ter) y que podrán acogerse a la Cláusula Pyme y quedarán bajo ese régimen por el solo ministerio de la ley. Además en el actual sistema para pymes (14 ter) se obliga a los socios a pagar siempre por la totalidad de los ingresos tributables, aunque los reinviertan en la empresa y no reciban o retiren monto alguno. En cambio, la Cláusula Pyme establece la tributación personal de los socios en base a sus retiros efectivos de la empresa, por tanto, si mantienen sus utilidades reinvertidas en la misma empresa no paga impuesto personal, e incluso puede usar el nuevo beneficio especial que incorpora la Modernización Tributaria a la Cláusula Pyme y que otorga la posibilidad de tributar con una tasa efectiva de impuesto de primera categoría de 12,5% por los ingresos que generen en las primeras 8.000 UF en la medida que mantengan reinvertidas sus utilidades”.

Se eliminan todas las barreras de entradas, los requisitos estructurales y el peaje que se exigía para ingresar al régimen pyme, abriendo el universo de sociedades que pueden acogerse a este nuevo régimen.

En el marco de la discusión del proyecto, este miércoles el Intendente de la región de O´Higgins, Juan Manuel Masferrer, destacó los beneficios incluidos en el proyecto de Modernización Tributaria impulsado por el Gobierno, ocasión en la cual remarcó que la propuesta busca fortalecer la capacidad de crecer, emprender e innovar, así como promover un sistema tributario más justo que impulse a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media, entre otras medidas. “La Modernización Tributaria tiene dos aspectos muy importantes. Uno es que le aliviana la carga a las Pymes, que son el motor de la producción regional y nacional, lo que lo hace tremendamente importante. Lo otro es que esta reforma permite que un porcentaje de las grandes inversiones quede en presupuestos regionales”, precisó el Intendente Juan Manuel Masferrer.

En virtud de lo anterior, el jefe regional añadió que “el llamado a los parlamentarios de la región es a que apoyen esta iniciativa, que se sumen a la idea de legislar, de conversar sobre una modernización tributaria que va a permitir que haya más recursos para O´Higgins”. A modo de ejemplo, el Intendente Masferrer detalló que solo el último año el Gobierno Regional invirtió más de 4 mil millones de pesos en Seguridad, lo cual entre otras cosas ha permitido entregar y renovar carros policiales, de bomberos y de otras entidades.

