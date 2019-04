Insólito: En O’Higgins falta un “9”

La opinión de Manuel Polgatiz: Periodista y comentarista deportivo





Si en el primer tiempo O’Higgins se iba en amplia ventaja, nadie se habría sorprendido. El juego en los minutos iniciales fue todo para el local, con sucesivas llegadas al arco de Unión Española, que con un libreto simple pero bien trabajado, supo contener con eficiencia los ataques por el borde de la cancha.

Sin embargo, esa presión constante no tiene sentido, mucho menos la posesión de balón, si no logras marcar en la portería contraria. Lo del sábado fue un despilfarro de esos quedarán para siempre en la retina. Todos apuntan sus dardos al novel David Salazar, que con escasa experiencia salió como titular, en desmedro de dos argentinos que seguramente ganan el triple, pero que corren la mitad de un viejo crack.

Seguramente esos ataques al seleccionado Sub20 mucho tienen de razón por su falta de gol, pero me pregunto, ¿En un equipo solo un futbolista tiene sobre sus hombros el destino de convertir? o ¿Es mas bien un trabajo elaborado del conjunto?.

Seamos claros, los celestes no poseen variantes (todo siempre termina en centros a la olla), la falta de un “9” es un problema insólito. Vamos por parte. En los rancagüinos están para esa labor López, Gotti, Salazar, Fierro y Salas. Ninguno ha cumplido y los sistemas tácticos deben acomodarse para hacer invisible este problema.

En ese sentido la conformación del plantel también quedó al debe, subrayando que el técnico, Marco Antonio Figueroa, consiguió la gloria en México llevando en su espalda la “9”. Y en la dirigencia del club, ahora está el último ídolo de O’Higgins, Pablo Calandria, que también dejó legado por sus goles como centrodelantero.

En resumen, algo no está bien y es deber del entrenador buscar la fórmula para superar un error de conformación que ellos mismos propiciaron. No está para incendiar el club, pero sí para revisar lo hecho y planificado con poca plata y harto ingenio. A levantar cabeza y seguir adelante porque la Unión lo ganó bien, con muchas ocasiones y justicia.

