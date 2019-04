Por la fecha 6 del Campeonato Nacional: O’Higgins tuvo la posesión, pero Unión Española encontró los goles﻿

Los celestes cayeron por 0-2 jugando en el estadio El Teniente y no pudo abrochar un partido que controló por largos pasajes. La falta de concreción les pesó y terminaron cediendo los puntos.

Lo del sábado por la noche fue ingrato. O’Higgins hizo el gasto y la Unión Española los goles. El 0-2 en contra, fue un resultado amargo, primero porque los celestes querían culminar como punteros del torneo, y también porque fueron incapaces de batir a una defensa aplicada, pero que pese a ello dejó espacios que no supieron aprovechar.

Y en la previa el duelo ya lo habían anticipado. En el Monasterio Celeste, todos los que hablaron del partido tenían claro que el cuadro de Fernando Díaz vendría a esperar, a salir de contra. Así lo hizo, y eso le generó resultados.

Es más, se dijo también que tenían que ser inteligentes para jugar, esperar el momento, rotar el balón, tener paciencia. Eso lo hicieron tal cual establecía la planificación, pero no contaban con algunos cobros dudosos que terminaron perjudicando a la estantería rancagüina.

En el primer lapso, los primeros 20 minutos fueron intensos, con un elenco de Marco Antonio Figueroa parado con su línea defensiva en la mitad de la cancha, atosigando a los hispanos. Y ya en los 2’ el costarricense Fabrizio Ramírez pudo concretar la apertura en el marcador con un tiro de media distancia que pasó muy cerca de la portería de Diego Sánchez.

Justamente, el meta de los rojos, fue clave para evitar una caída en su pórtico. En los 15’, Tomás Alarcón habilitó a David Salazar y el “Chicoteado” quedó solo frente al portero. Lamentablemente para O’Higgins, se equivocó en la definición y el meta le tapó el tiro. Lo mismo en los 17’, cuando Albert Acevedo metió un pelotazo largo que capturó Salazar. Y nuevamente Sánchez estuvo notable.

60 segundo después, fue el turno para José Luis Muñoz que eludió la marca del lateral Juan Pablo Gómez para disparar de media distancia, tiro que quedó a centímetros de entrar.

A esa altura del partido, los celestes merecían un gol, pero… la Unión salió de su zona y apareció en el partido.

La velocidad de tres cuartos hacia arriba significó mucho peligro en el arco de Miguel Pinto. Es más, en los 31’, una contra liderada por Misael Dávila encontró a Rodrigo González, quién no pudo definir ya con un Pinto batido. Ese fue el primer aviso visitante.

Después, en los 37’, el ex seleccionado nacional fue importante para evitar la primera caída. Otro contragolpe, cuatro contra dos, fue mal definido por González y Mauro Caballero, lo que le permitió a Pinto tapar un gol cantado.

Pero, en los 38’, llegó la jugada clave del partido. Una mano, dudosa por lo demás, de Roberto Cereceda, fue pitada como penal por Ángelo Hermosilla, juez de un desempeño regular a malo en este encuentro.

Un minuto después, Mauro Caballero, que el año pasado clavó a O’Higgins jugando por San Luis, concretó desde los doce pasos para colocar el parcial 0-1, y así se fueron al descanso.

MISMA FÓRMULA, MISMO RESULTADO

En el complemento, el equipo del Fantasma no cambió el libreto. Sí modificó a un intérprete en ofensiva, y ahí perdió poder de fuego. Gustavo Gotti, que no anduvo -otra vez-, reemplazó a David Salazar. Eso privó al equipo de combinaciones en punta, ya que el trasandino no pudo acoplarse ni al juego ni a la velocidad de O’Higgins.

Pero, la tenencia no varió, siempre fue celeste. Claro está que, cuando la perdían, tuvieron que sufrir en retaguardia.

En los 57’, casi llegó el segundo tanto hispano. Un centro desde la izquierda buscaba a Sebastián Varas por el otro sector, pero se interpuso Roberto Cereceda. Allí el momento generó un silencio sepulcral porque, el toque del lateral, estuvo a nada de entrar en puerta propia.

Luego de eso, los rancagüinos tuvieron que apelar a la media distancia ante tan cerrada defensa. Ramón Fernández, en los 59’, se atrevió y por nada empareja el marcador.

Posteriormente, en los 63’, Muñoz apareció por la izquierda y Sánchez achicó bien cuando el tanto parecía seguro.

Y eso no más tuvo O’Higgins. El cansancio producto de la intensidad y trajín del partido impidió una mejor suerte, pese a que Figueroa siguió moviendo su elenco con los ingresos de Matías Sepúlveda y Agustín Doffo.

La Unión, en tanto, tuvo ocasiones para aumentar y lo hizo. En primer término, cuando corría el 75’, un centro de Caballero fue interceptado por Dávila, quien increíblemente falla con arco descubierto.

Hasta que, en los 78’, un golazo. La tocaron varios desde mitad de campo hacia arriba, apuraron el balón de primera para descolocar a los marcadores, y la jugada la cerró Luis Pavez Muñoz para definir por sobre la salida de Miguel Pinto y decretar el 0-2. Partido sentenciado.

En los minutos restantes, los rancagüinos intentaron una reacción, pero ya era tarde. El cuadro de la Plaza Chacabuco fue más en el área rival y propia. Pese a ser pragmáticos, se hicieron del partido y de la victoria. Inclusive, en los 85’, pudieron concretar el 0-3 cuando el paraguayo Caballero cabeceó y Pinto contuvo.

De esta manera, acabó el partido, con la desazón local por la caída, y con la alegría visitante que mantuvo la cima del torneo, y que consolidó su quinta victoria en línea.

Ahora para O’Higgins, la semana será corta, ya que abrirá la fecha 7 el viernes a las 17.00 horas visitando a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

LO QUE DIJO EL FANTASMA

Tras el encuentro, Marco Antonio Figueroa, comentó que en su equipo, pese a dominar, “vino el nerviosismo, la inexperiencia de algunos, porque tenemos jugadores muy jóvenes. Unión mantuvo su orden defensivo, y hay una muestra clara de no querer jugar del equipo rival, y se encontró con un triunfo que trabajó bien en ofensiva y nosotros lo trabajamos mal en las transiciones defensivas, creo que por ahí pasó el partido”.

Eso sí, el “Fantasma” repasó al arbitraje al indicar que “en el fútbol chileno no se puede premiar este tipo de espectáculos. Una cosa es defender, pero la cosa es ayudarlos a que peguen patadas, hagan tiempo… eso no es fútbol”.

Además, agregó que “es normal jugar con los 11 jugadores en tu área, lo que no es normal es que se carguen todas las faltas similares para un lado y para el otro no”, y que “así como a nosotros nos han criticado que nos han regalado penales, el penal es inexistentes, y después no nos cobra a nosotros”.

En todo caso, Figueroa recordó que habló con sus jugadores y que les expresó que, “esto no termina, esto está empezando recién. El gran problema que tenemos nosotros es que, a veces, un cambio, modifica mucho al equipo que está jugando. Y hoy (sábado) el partido estaba para que llegáramos con gente desde atrás y no estuvimos finos”.RECUADRITO

O’Higgins se quedó con 10 puntos en la tabla y un poco más lejos de la cima. En la próxima fecha, los celestes irán a La Cisterna para visitar el viernes a las 17.00 horas a Palestino.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Miguel Pinto; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Juan Fuentes, Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Fabrizio Ramírez (79’, Agustín Doffo), Ramón Fernández; José Luis Muñoz, Maximiliano Salas (72’, Matías Sepúlveda), David Salazar (46’, Gustavo Gotti). DT: Marco Antonio Figueroa.

Unión Española (2): Diego Sánchez; Juan Pablo Gómez, José Ajá, Ezequiel Palomeque, Luis Pavez Muñoz; Felipe Seymour, Luis Pavez Contreras, Misael Dávila; Rodrigo González, Sebastián Varas (72’, Yulián Mejía), Mauro Caballero (88’, Gary Tello). DT: Fernando Díaz.

Árbitros: Ángelo Hermosilla; Cristian Schiemann, Patricio Pérez; Juan Lara.

Amonestados: Ramírez, Muñoz, Salas (OHI); Seymour (UE).

Goles: 0-1, 39’, Caballero (p); 0-2, 78’, Pavez Muñoz.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 5.454 espectadores.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios