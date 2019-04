Héctor Hidalgo, escritor infantil: “Debería recuperarse la gran literatura para niños”

Héctor Hidalgo, original de San Fernando, es actualmente uno de los escritores infantiles más destacados de nuestro país. Aunque ha incursionado también en otras áreas, como el género policíaco, es autor de libros para niños ya clásicos como “La Mujer de Goma”, “La laguna de los coipos” y “Los guantes del rey Joaquín”. Es además bibliotecólogo, editor y profesor universitario.

Actualmente, colabora como asesor técnico pedagógico en la revista infantil “El Cometa”, Fondo del Libro 2019, que “El Rancagüino”, distribuye gratuitamente en las 33 comunas de la región a finales de cada mes.

“La mejor manera de estimular la lectura en los niños es presentándole buenos libros, que los entretengan, los hagan soñar y que les abran todas las puertas de la imaginación”, sostiene.

-¿Qué opina cuando dentro de los planes de lectura de los colegios los libros vienen ya impuestos?

Los colegios para sus planes de lectura eligen los libros que las editoriales les van mostrando y así los seleccionan para cada curso. Esto tiene cosas tanto positivas como negativas. Lo bueno es que está la opción de poder variar el plan lector permanentemente de acuerdo a las novedades que van saliendo y con la discusión participativa de los profesores de la asignatura. Lo negativo es que en la práctica estos planes suelen cambiar muy poco ya que por lo general son libros sometidos a evaluaciones mediante pruebas que se aplican a los alumnos. ¡Y no olvidemos que a veces una mala nota puede matar el gusto por la lectura en un niño!

-¿Qué opinión le merecen los libros digitales tan de moda? ¿Estará en peligro el libro en papel?

Claro que no. Con el desarrollo de los contenidos digitales se pensó que se iban a acabar la lectura y los libros de impresión y estos son cada vez más abundantes y populares. Incluso actualmente hay más editoriales en el mercado. Existe un atractivo en el libro impreso, una belleza, que de repente lo digital no proporciona, ya que este suele funcionar mejor con la información. Hay un vínculo de relación que el lector establece con el libro físico, el cual lo invita a releerlo y disfrutarlo una y otra vez. Eso no suele ocurrir con los libros digitales, aunque, en el fondo, ambos cumplen su función que es permitir que los niños lean.

¿Cómo visualiza el panorama de la literatura infantil-juvenil actual? ¿Le gusta lo que se está haciendo?

Tengo un punto de vista al respecto que no es tan positivo, en relación a lo que se está publicando en Chile. Hay una tendencia, y que viene también del extranjero, donde se prescinde de la calidad literaria de muchos libros en beneficio del libro llamativo, más bien simple y que no registra valores artísticos y de contenido que pueden ser de utilidad importante para los lectores. Hay escritores que reciben mucha difusión a través de libros efectistas, con un humor liviano que se impone por sobre la calidad y se deja de lado la gran literatura que deberían estar leyendo nuestros niños. Esta no debe perderse: debe recuperarse.

-¿De quién es la culpa de esto?

El mundo editorial no olvidemos que es un negocio y a menudo se publica lo que se considera vendedor o de moda. Pero escribir para niños no es menor, es un género importante y que debe ser tratado con respeto.

-¿Planes profesionales para este 2019?

Tengo muchos y ya los estoy cumpliendo, a través de actividades relacionadas con la educación, la edición y la escritura; mis tres pilares. Tengo tres proyectos narrativos diferentes, entre ellos una novela, una colección de relatos y una colección de poesía infantil. Esto me tiene muy entusiasmado, ya que ahora cuento con mayor tiempo e independencia para crear y empaparme de esos grandes cauces que posee mi vida.

-Un mensaje para los lectores de revista “El Cometa” de diario “El Rancaguino”:

Me gustaría transferirles el entusiasmo que siento por esta revista donde colaboro. Es una publicación muy llamativa, con un aire muy simpático, con muchas y buenas lecturas, de corte entretenido. Les mando un saludo a nuestros lectores para que la disfruten, y anhelo que a través de sus páginas desarrollen su cariño por la mágica palabra escrita.

