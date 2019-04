Policía de Investigaciones descarta intoxicaciones de burundanga a través de la piel

“En la Sexta Región no hay investigación ni denuncia que esté relacionada con burundanga. Han habido ciertas denuncias donde ciertas víctimas señalan en su relato haber perdido la conciencia por un tiempo y haber presentado al despertar ciertos síntomas asociados a diferentes causas”, indicó Andrea Quiñones, jefa de la Prefectura Cachapoal de la Policía de Investigaciones.

Fernando Ávila Figueroa

Durante la semana pasada les contamos sobre cuatro denuncias de mujeres que aducían haber sido víctimas de la temida droga burundanga. Esto por los síntomas que presentaron, sin embargo, desde Carabineros de Rancagua se indicaba que si bien la sintomatología era parecida, no había comprobación fehaciente que se tratara de esta droga.

Es por ello que quisimos conocer si la Policía de Investigaciones tenía alguna información respecto a este tema que provocó preocupación entre la población. En conversación con Andrea Quiñones, jefa de la Prefectura Cachapoal de la Policía de Investigaciones, dio a conocer que en la institución no poseen ninguna denuncia de este tipo, ni menos que exista una relación con la burundanga, así como no existe ninguna investigación evacuada desde el Ministerio Público que tenga relación con esta droga.

Agregó que en la región no hay ninguna investigación en curso, y tampoco se conoce algún caso donde haya estado presente el alcaloide conocido como burundanga. Adujo que eventualmente para que una persona sea drogada mediante tocaciones, esto debiese ser en concentraciones demasiado elevadas, por lo que ese método estaría descartado. “Desde el punto de vista farmacológico, y toxicológico, el solo contacto no puede provocar una pérdida de conciencia. Eso solamente lo pueden hacer algunos solventes que tienen un olor muy potente y muy característico que no pasan desapercibidos, como por ejemplo el cloroformo”, dijo Quiñones.

La jefa de la Prefectura Cachapoal dio a conocer que este alcaloide tiene efectos cuando es ingerido y muy bien absorbido en el tracto digestivo, por lo que su efecto debe ser consumido por medio de un bebestible o alimento, con el que se mezcla. Es por ello que cree que existe una falta de información y de responsabilidad en el manejo de este tipo de informaciones, ya que las redes sociales difunden noticias donde quienes informan no son las personas idóneas, sin base y argumentos contundentes, lo que hace que dicha información se deforme y produzca impacto, creando una especie de sicosis colectiva.

Quiñones adujo que al ser la burundanga una droga extranjera, la gente erróneamente comienza a asociar estos hechos con personas de otras nacionalidades, lo que luego se distorsiona, generando situaciones que no corresponden con un mensaje erróneo. “En la Sexta Región no hay investigación ni denuncia que esté relacionada con burundanga. Ha habido ciertas denuncias donde ciertas víctimas señalan en su relato haber perdido la conciencia por un tiempo y haber presentado al despertar ciertos síntomas asociados a diferentes causas, pero de eso no hay nada que en este momento esté establecido y relacionado con burundanga.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios