Establecimientos educacionales: Horarios diferidos o buses de acercamientos son parte de la solución a Congestión Machalí-Rancagua﻿

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

El problema del “taco” entre las comuna de Rancagua y Machalí, iniciando el año escolar trae tal lo ha sido año tras año el gran “dolor de cabeza”, para los habitantes de ambas comunas que usan dicha arteria. Sin embargo, hay que ser objetivos y esta vez al parecer están las voluntades y los recursos en lograr avanzar en las soluciones y parte de ello ayudaría las conversaciones que ha venido realizando el Seremi de Transporte con los establecimientos educacionales que convergen en las arterias tanto Carretera El Cobre y Av San Juan.

“Nos hemos reunido y hemos visto en ellos la voluntad de implementar un horario diferido, y eso es positivo ya que nos ayudaría a mitigar el flujo vehicular que existe en hora punta”, es que a juicio de González, el flujo es constante y se ha comprobado que al no existir detenciones importantes arroja un menor desplazamiento lo que genera hoy una larga espera. “Es por ello que al diferir un poco el ingreso nos permitiría ordenar el flujo vehicular en hora punta” asegura el titular. Así también agrega que también está la idea de que los establecimientos implementen buses de acercamiento para ellos los mismos directores les habría solicitado a Transporte liderar la recopilación de la información que detalle el comportamiento de sus matriculados, esto se hará a través de una encuesta comentó el personero “ la idea es que cada establecimiento complete una encuesta de caracterización y en un periodo de dos a tres semanas una vez teniendo esos resultados, nosotros tabularemos esos resultados , lo que permitirá tomar decisiones”. En ella, lo que se busca es saber el comportamiento del “apoderado”, es decir si pasa a dejar a su hijo al establecimiento y luego se dirige a su trabajo o se devuelve al domicilio explicó González. De esta forma dará luces a la logística a implementar “Hoy en día esa información no está a la vista de hecho solo el colegio Nahuelcura tiene cierta claridad de donde viven sus alumnos y nos comentaban que cercano al 70% de sus matrícula viven muy cerca al colegio, entonces eso nos da la idea que esos niños podrían llegar haciendo una caminata no más allá de cuatro o cinco cuadras, y los que viven mas lejos pueden hacer el trayecto en bicicleta o compartir el vehículo”.

REUNIÓN CON INMOBILIARIAS

En otra arista se encuentra además las empresas constructoras, con quien también se ha reunido el Seremi de Transporte con el fin de que éstas se comprometan a ejecutar las obras comprometidas y que estarían en deuda “Si bien es cierto este problema se origina con la escasa planificación que existe al momento de crear proyectos habitacionales que genera un alto impacto existente en la elaboración de proyectos en este caso nosotros hicimos un análisis y nos dimos cuenta que hay varias empresas que no han cumplido con medidas de mitigación que nos permitiría a nosotros entregar una mejor conectividad” En ese sentido, manifestó que las empresas inmobiliarias se habrían comprometido a implementar en el menor tiempo posible las soluciones.

“La idea es dar solución a la brevedad, pero aquí hay un problema mucho más profundo y que tiene que ver con la falta de planificación en Machalí yo digo que efectivamente hubo una falta de visión de futuro de como crecen las ciudades si bien hay que trabajar en el progreso de las ciudades y eso conlleva en dar respuesta a la demanda habitacional esto debe ir de la mano con nuevas alternativas de conectividad vial” . A reglón seguido González agregó “Hoy en día la realidad de la comuna de Machalí no es la misma de hace diez años con las mismas vías estructurantes y más encima transformándose en una conurbación con Rancagua y no se han generado ninguna vía alternativa pero es un problema de muchos años y debió trabajarse con las autoridades de turno de una manera mucho más integral y que van creciendo”.

