Celestes van por la recuperación y los tres puntos frente a Palestino

O’Higgins, que quiere volver al triunfo, espera hacer un partido inteligente e intenso en la capital. La victoria esta tarde es clave para mantenerse en el lote de avanzada.

Esta tarde, a las 17.00 horas, O’Higgins tendrá un complejo desafío en la cancha de La Cisterna. Los celestes, que necesitan sumar para no alejarse de los primeros puestos considerando las dos fechas en que no ha ganado, visita a una escuadra que a mitad de semana cosechó una de las más amplias victorias del último tiempo en el concierto internacional.



Palestino, que derrotó a Alianza de Lima por 3-0, es el rival que tendrá enfrente el equipo que dirige Marco Antonio Figueroa. Los adiestrados por Ivo Basay, eso sí, en el torneo nacional les ha costado un poco más ya que, producto de su avance en el torneo continental, han utilizado varias alineaciones con jugadores que no han actuado en la copa.



Es por eso, que en el Monasterio Celeste han analizado a los “Tricolores” con el fin de no vivir contratiempos en un reducto donde requieren de los puntos.



En ese sentido, durante la semana el cuadro rancagüino estuvo alistando un esquema con una línea de tres defensores con el fin de, además, poder prescindir de un “9”. Ahora bien, las sensaciones que dejó la pasada expedición frente a Unión Española, donde la posesión fue del “Capo de Provincia”, también darían luces de que el 4-4-3 sigue siendo el dibujo favorito del entrenador.



Claro está que, viendo las condiciones del rival, lo primero sería el dibujo inicial impuesto para hoy. Es así que, la posible formación estelar hoy en el sector sur de la capital la estaría conformando con Miguel Pinto en portería; Albert Acevedo, Juan Fuentes y Raúl Osorio en el bloque posterior; Paulo Magalhaes y Roberto Cereceda por las bandas; Tomás Alarcón y Fabrizio Ramírez por el centro; más Ramón Fernández en creación; dejando arriba a José Luis Muñoz y Maximiliano Salas en delantera.

UN RIVAL DURÍSIMO

Para Miguel Pinto, el partido de esta tarde es de vital importancia, lo mismo que el venidero, cuando deban visitar a Colo-Colo en el Monumental. Lo anterior, porque “no estamos lejos de los primeros lugares, creo que en estos dos partidos los grupos se van a empezar a separar y esperamos estar en el de avanzada”.



Ahora bien, sobre el juego, expresó que Palestino tiene también una presión encima, ya que “saben que no pueden ir dejando puntos en el torneo local, saben que la participación de ellos en la Copa es más importante, pero si siguen no sumando puntos en el campeonato después se pueden ver complicados. Entonces, esa presión creo que debería estar. ¿Ventajoso o no? Ellos tienen plantel suficiente para hacer los cambios, así que tanta ventaja no creo”.



Finalmente, Raúl Osorio, defensor central que podría ser titular hoy, agregó que producto de su participación internacional, “ellos van a llegar más agotados, vienen con una carga alta”. Pero, sentenció que “creo que va ser un partido muy parejo, si bien no jueguen todos, tienen un largo plantel”.

