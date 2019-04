EDITORIAL: Ya son 3 los ministros suspendidos

Casi la mitad de los ministros titulares de la Corte de Apelaciones de Rancagua se encuentran suspendidos, 3 de siete ministros se encuentran siendo investigados.



Aunque aún falta mucho para señalar la culpabilidad o inocencia de los ministros investigados, es necesario oír sus descargos y seguir el debido proceso, hasta el momento sería el ministro Elgueta el más complicado no solo siendo investigado de manera interna por el Poder Judicial sino que prontamente deberá enfrentar una formalización en sede penal por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. Aunque estos ministros son sujetos de la presunción de inocencia por lo que hay que ser cautos en emitir en este momento juicios condenatorios, no deja de ser cierto que este caso es del máximo interés público, no solo por la importancia que tienen las Cortes de Apelaciones del país para la aplicación de la justicia, sino porque también en la reacción de la Corte Suprema ante estos hechos fijará el estándar con que los jueces serán “juzgados” de ahora en adelante.



Si bien hasta el momento no se ha visto mayormente afectado el funcionamiento diario de las salas de la Corte, gracias a la presencia de ministros suplentes y abogados integrantes, queda la duda de si existir nuevas suspensiones como seguirá funcionando el tribunal. Se supone que de verse imposibilitada de actuar toda la Corte, deberían ser ministros de la Corte de Talca quienes suplan esa necesidad.

Esperamos que la investigación no solo aclare todo lo acontecido e imponga las sanciones que sean necesarias a quienes resulten responsables de los graves hechos que podrían configurarse, sino también exista una reflexión de porque las alertas no sonaron con anticipación.

