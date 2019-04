Horario de invierno se extenderá por cinco meses

-Según el Ministerio de Energía, entre las regiones de Arica y Maule no habrá prácticamente ningún día en que amanecerá después de las 8:00 am. Este sistema permanecerá sin cambios durante el periodo del actual Gobierno.

Recuerde que mañana sábado, cuando den justo las 00:00 horas, deberá atrasar sus relojes por 60 minutos, comenzando así el horario de invierno 2019 (UTC -4). Para este año, el Gobierno anunció que este sistema se extenderá de 3 a cinco meses, concluyendo el primer sábado de septiembre.

Con este nuevo régimen, entre las regiones de Arica y Maule no habrá casi ningún día en que amanecerá después de las 8:00 am, en tanto, entre las regiones de Biobío a Aysén se reducirán en 56 los días en que saldrá el sol después de las 8:00 am. Por ejemplo, en el caso de Rancagua, de 57 días sin sol amaneciendo a las 8:26 de la mañana, ahora se contará con tan solo un día en estas condiciones.

Durante 2018 el Ministerio de Energía consultó a más de 40 representantes de instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil y especialistas, para recopilar antecedentes técnicos y científicos sobre el impacto de los husos horarios sobre la salud, educación, productividad, seguridad, telecomunicaciones, transportes y eficiencia energética, entre otros.

Cabe recordar que este cambio de horario no aplica a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrá el régimen de los últimos años con el horario de verano durante todo el año, tal como lo decidió la misma ciudadanía en 2017.

