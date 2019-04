Presidente de MURO’H: “El 70 % de los alcaldes de la región apoyan el no recambio a medidores inteligentes”

-El presidente de la agrupación que reúne a los municipios planteó que esperan que la carta llevada a la Moneda logre su objetivo y se deroge la ley.

Gina Pérez Orellana



“A la fecha el 70 % de los municipios a través de sus alcaldes se están oponiendo al recambio de los medidores y el resto aún no se ha pronunciado al respecto a esto, de esta forma este alto porcentaje ha mostrado su oposición hasta que no exista algo más claro tanto en su funcionamiento como en las garantías de estos aparatos”, hace ver Rubén Jorquera, alcalde de la Coltauco quien a su vez es el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins MURO’H.

A juicio de Jorquera, no existe una mayor claridad en las razones de el cambio más cuando se pasó de un mecánico a un eléctrico y ahora a un inteligente y que esto conlleve a una alza de tarifa “Esto es un tema no menor más aún cuando se sabe que fue en el gobierno de Bachelet que se aprueba y luego en de Piñera se ampara” En esa línea explica que es importante que el tema sea transparente y que se demuestre que no existe un negocio detrás “Es importante que alguien nos aclare que negocio hay detrás y las razones de este cambio más cuando vemos como una burla ofrecen compensar con diez mil pesos, sabiendo que el tema aquí de fondo es otro”, señala.



En ese sentido, Jorquera adelantó que a la fecha el 70 % de los alcaldes ya han hecho ver su postura firme ante esto y esperan que la carta presentada en la Moneda logre su objetivo que es derogar la ley.



Y que las empresas al menos se hagan responsables del costo del recambio y que no sean los usuarios los que deben pagar.



“El negocio es de las empresas eléctricas y como mínimo es que asuman ese costo. Y no hay que dejar de lado que cuando pasamos del mecánico al eléctrico hubo un alza cercano entre un 10 a 20 % en las tarifas y es ese uno de los temores de los usuarios en general”.



En relación a acciones futuras adelantó que esperan a realizar los resultados de las mesas de trabajo que se han iniciado para así ya en el tiempo del próximo congreso que los reúne en caso de no que no se haya resuleto el tema ya tener por parte de ellos una propuesta que los represente a nivel regional.



Finalmente Jorquera manifestó que han realizado un llamado a los parlamentarios a que asuman que es un tema importante y que debe atenderse y en el caso a los que votaron a favor lo reconsideren y apoyen la gestión que están realizando los alcaldes que va en favor de la comunidad y no descartaron llegar al Tribunal Constitucional.

