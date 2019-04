Panoramas Culturales

Documental

Este sábado 13 de abril, a las 16 horas, MiraDoc exhibe en Rancagua el documental titulado “Hoy y no mañana”. El filme será exhibido el 27 de este mes, a la misma hora, además del jueves 18, a las 18:30 horas. El ingreso general tiene un costo de $1500, mientras que estudiantes y tercera edad cancelan $1000. La cita es en Avenida Cachapoal N°90.

Dirigido por Josefina Morandé y producido por Consuelo Castillo, el largometraje cuenta la hazaña de “Mujeres por la vida”, agrupación que nació como resistencia a la dictadura de Pinochet, denunciando sus atropellos. En ese contexto destacaron figuras como Mónica Echeverría, Kena Lorenzini, Estela Ortiz, Lotty Rosenfeld y Fanny Pollarolo, entre otras, quienes relatan su participación en una instancia antecesora al actual movimiento feminista.





La Casa del Arte de Rancagua

Este viernes 12 y sábado 13 de abril, a las 20:30 horas, Ibieta N°187 lo invita a reír y reflexionar. Lo anterior ocurrirá de la mano de la obra “Mi marido es impotente”, adaptación del montaje “Qué adorable parejita”. Se trata de una comedia inteligente que muestra los avatares de un matrimonio de clase media, desesperado por surgir en la vida. Por eso resuelven recibir en su casa a un senador, para que éste logre conseguirles un cargo. Su desesperación y nerviosismo le provocarán carcajadas, además de identificarlo. Reserve sus entradas llamando al 2242604 o al 2539401, no se la pierda.





Teatro Regional

Este viernes 12 de abril, a las 20 horas, llega a Millán N°342 una obra que sin duda lo hará reflexionar. Es “Matrimonio: Sobrevivientes”. Eescrita, dirigida y protagonizada por Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, el título indaga en el desafío de mantener vivo el amor, mostrando momentos con los que el público posiblemente se sentirá identificado. Se trata de una propuesta intimista, que habla sobre las complejidades de la vida en pareja, pero en clave de comedia. Basado en vivencias y reflexiones de un matrimonio que lleva 15 años unido, despliega diversas escenas inspiradas en la cotidianidad y en los desencuentros constantes, para abordar temáticas trascendentales como el amor, el desamor, los celos, el desgaste que causa el tiempo, la infidelidad y los hijos, sin imponer juicios ni dar moralejas.

Y este sábado 13, a las 20 horas, no se pierda “Love: una loca historia de amor”. Una pareja de adolescentes se conoce en una mágica noche de luna llena. La historia gira alrededor de las ideas de Emma y Lucas sobre ellos mismos y su lugar en esta Tierra, el ser hombre y mujer, redescubriendo el amor, la piel, los miedos y demonios internos, los cuales llevan, conducen y construyen este relato, de principio a fin. De ahí que el espectador sea invitado a reflexionar sobre los límites del cuerpo, la fuerza interior y el poder del amor sublime, que da sentido y razón de vivir a cada ser humano. La entrada es liberada, sin invitación.





Gran Arena Monticello

Este viernes 12 de abril, a las 21:30 horas, usted tiene una cita con la música del recuerdo, en Gran Arena Monticello. Sí, pues aterriza en el recinto Abba the history – A salute to Abba, banda formada en 2013 para conmemorar los 40 años del grupo Abba, hecho que fue marcado mundialmente en el Festival Internacional de la canción Eurovisión, cuando triunfaron cantando e interpretando “Waterloo”. Es así como Abba the history se transformó se transformó en uno de los mejores homenajes a Abba en el mundo, siendo apadrinados y aprobados por el propio Benny Anderson.

Respecto al sábado, a las 21 horas, la banda nacional Prófugos llega con el show “Gracias Totales”, trilogía de hitos musicales de Soda Stereo y Gustavo Cerati. La propuesta es un viaje en el tiempo que lleva por las presentaciones que dieron en el festival de Viña 1987 y 2007, respectivamente, pasando por el memorable último concierto de 1997. La presentación cuenta con una puesta en escena que mezcla escenografías reales y virtuales, más las caracterizaciones acorde a las épocas. Para los dos eventos, las entradas están a la venta a través del sistema Topticket.cl







Machalí Siempre Abril

Este sábado 13 y domingo 14 de abril, desde las 14 hasta las 23 horas, Ndb realizará un gran evento. Es “Machalí siempre abril”, a efectuarse en el Complejo Deportivo Guillermo Chacón, en la mencionada comuna. La cinta contará con la música en vivo de Movimiento Original, Sevicia Mental, La Juerga, Isaias Ras & Cultivo band, además de haber batallas de freestyle. También habrá un área infantil, talleres ambientales, incluyendo igualmente feria de expositores, cervecería artesanal y un espacio gastronómico. Las entradas están a la venta Passline, y la preventa 1 tiene un costo de $5000, la 2 $6 mil, y el ingreso general asciende a 8 mil. El ticket es válido para ambos días.





Lanzamiento de libro

Las escuelas de Salud y de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, tienen el agrado de invitarlo al lanzamiento del libro ‘Relatos en Down mayor’, de la Fundación Arte y Sueños Down. La actividad se realizará este jueves 11 de abril, a las 18:30 horas, en la sala A103 del Campus Rancagua de la UOH, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°611. La asistencia es gratuita y abierta a la comunidad, pero los interesados en concurrir deben inscribirse en el link https://bit.ly/2Uu7Ypl.





