Vecinos del sector norte reclaman conectividad directa al Hospital Regional

Además piden restablecer recorridos de Tur Bus por el sector y no les parece la propuesta del Seremi de Transporte en instalar buses de acercamientos hasta los terminales.

Gina Pérez Orellana

Fotos : Nico Carrasco

Los vecinos del sector norte de Rancagua están dando una pelea ya por años y que tiene que ver con contar como los demás sectores en una conectividad directa al Hospital Regional. Y por otra parte que se modifique tramos interurbanos de la empresa Tur Bus para así sea más seguro y viable el traslado de cientos de estudiantes y trabajadores que viajan a diario hasta Santiago. En ese sentido, Hernán Oyarzún, dirigente del sector Nor poniente explica que es importante que se les integre en una mesa de trabajo para resolver los temas y es por ello que no descartan organizarse y conformar un frente que los reúna y represente tal como es No+Taco Machalí. “Nosotros presentamos un petitorio ciudadano en donde estamos solicitando tener locomoción directa al hospital Regional si bien se nos ha señalado que están supuestamente trabajando en ello, a nosotros no se nos ha incluido y creo que debiéramos estar, pero bueno veamos la parte positiva y esperemos que estén trabajando”, así lo deja ver, Oyarzún quien comenta que junto al dirigente Carlos Medina están juntos representando a la comunidad en estas materias.



Si bien valora que existe conectividad y buena locomoción la molestia es que no cuentan a la fecha con un tramo directo ”Nosotros fuimos el único sector que no quedamos con conexión directa y lo estamos solicitado hace cuatro años, acá hay dos policlínicos, tenemos gente que necesitan ver interconsultas y no pueden gastar doble pasaje, y es una solicitud que se está haciendo hace cuatro años y es una necesidad básica”.



Así también el dirigente está consciente que el sector norte al igual que el Poniente está creciendo y al menos hace ver que no vive la misma problemática de Machalí- Rancagua, sin embargo es visionario y expresa su preocupación, sobre todo por otra demanda sentida por los vecinos y que tiene que ver con la modificación de recorridos de tramos por Tur Bus, a lo que esperan que se revalúe “A futuro esperamos que se re-estudie la solicitud, aquí la petición fue modificación de tramos y no buses de acercamientos, esperamos que eso lo consideren, ante esa postura seguiremos insistiendo y buscar una solución y sí para eso debemos crear un movimiento como los vecinos de Machalí, lo haremos ya que hay un compromiso con la comunidad y los sectores que representamos y que sentimos que no se está escuchando como se debe” .



El dirigente fue enfático en expresar que “La respuesta que recibimos por parte del seremi, es instalar buses de acercamiento, lo cual no nos parece, ya que nuestra solicitud era modificar tres tramos, y sabemos que eso no generaría un caos vial, esto va en directo beneficio para los cientos de vecinos que viajan a diario a Santiago (…) ahora él propone buses de acercamiento, pero para qué para sacarlos del sector y llevarlos al terminal, es absurdo, va a generar más congestión y taco, además tendría un costo” aseveró.



El dirigente, agrega que ya en mayo del 2017 la empresa Tur Bus junto a la comunidad presentaron en la oportunidad poder formalizar el recorrido que se hacía y que era una buena alternativa y en ese momento se vio que no era un caos, ni traería y sabemos que fueron los colectiveros los que reclamaron “La verdad es que los colectivos que pasen a tempranas son pocos y sentimos que al modificar el tramo dará tranquilidad a las familias sobre todo por los jóvenes y trabajadores que deben desplazarse y que han sufrido asaltos e intentos de violación”.

Seremi de Transporte , Hans González



“La nueva ubicación del hospital regional cambió la configuración del transporte existente en la ciudad, haciendo complejo el traslado desde ese sector”

Por su parte el seremi de transporte, Hans González consultado por las demandas de los vecinos en contar con una locomoción directa hasta el Hospital Regional, señaló que “ La conectividad entre el sector norte y Hospital Regional, es un tema que hemos venido trabajando de manera permanente y por ello nos hemos reunido con sus dirigentes y escuchado sus preocupaciones”.



Respecto a las soluciones, González, manifestó que se encuentran analizado distintas alternativas con los operadores para así ofrecer una solución que sea de largo plazo “Se debe considerar que la nueva ubicación del Hospital Regional cambió la configuración del transporte existente en la ciudad, haciendo complejo el traslado desde ese sector, por no existir desde su génesis, servicios formales que resolvieran esa demanda”, esto a juicio de la autoridad es un gran elemento que debió haberse considerado cuando se proyectó el hospital en la nueva ubicación “En la actualidad seguimos buscando alternativas, aunque ya más concretas que podrían resolver el problema, tal cómo se trabajó durante nuestro primer año cuando solucionamos el problema de conectividad hacia el Hospital desde los sectores nororiente y surponiente”.



En ese sentido, aclara que “Es un trabajo que se resuelve desde lo técnico y en conjunto con los operadores, el cual requiere una buena planificación que lleve a otorgar una solución mucho más viable y de largo plazo, por eso hoy nos encontramos analizando con las líneas de transporte público mayor que operan en el sector, las rutas posibles para satisfacer la demanda de manera adecuada”.

