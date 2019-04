Senador Letelier: “Tengo la misma relación con los ministros que están siendo investigados con los que no están siendo investigados”

El Senador del Partido Socialista de la región de O’Higgins habló en exclusiva con nuestro medio y explicó las razones por la que aparición en una fotografía con Ministro y Jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

A comienzos de mes se han destapados unas series de hechos que motivaron la suspensión del Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, por posible tráfico de influencia. Luego se sumaron los magistrados Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, quienes actualmente también debieron dejar momentáneamente sus labores en los tribunales de Rancagua.

Pero la investigación del fiscal Sergio Moya, se han vinculado más personas entre ellos jueces y abogados de la región, además del Senador Juan Pablo Letelier, quien en el día de ayer negó su vinculación con el caso después de que se publicara una foto donde aparecía junto a los principales investigados.

Al respecto el Senador hablo con nuestro medio de las acusaciones señalando que “la foto corresponde a un almuerzo al cual fui invitado, el que se realizó en un lugar público y a la vista de todo el mundo. Lamento la mala intención de borrar algunas caras, como las del fiscal de la corte, Álvaro Martínez (con quien aparezco abrazado), y el ministro de la corte y ex presidente de la misma, Michel González. Me reúno habitualmente con todo tipo de autoridades para recoger sus impresiones sobre diversas materias. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma que permitió la creación de 10 nuevos tribunales en la región, hablé con todos los ministros de la corte. Tengo la convicción que no soy el único parlamentario que hace esto”, aseguró.

Al mismo tiempo el senador aseguró que “me sorprende que algunos quieran asociar una reunión con el Fiscal nacional de noviembre del año pasado con lo que hoy estamos conociendo. Todo esto ha sido antojadizo y de mala fe, con acciones que buscan interceder o entorpecer la investigación que lleva a cabo el ministerio publico…Han entregado informaciones distorsionadas respecto a la audiencia que solicite con la Ley del Lobby al fiscal nacional y donde procuraron decir que yo intervine a favor de los jueces que están siendo investigados. Esto es absolutamente falso y no solo lo afirmo yo, sino que lo ha afirmado el Fiscal Nacional Jorge Abbott”, detalló el parlamentario.

Letelier agregó sobre su reunión con el fiscal que “no soy el único parlamentario que le ha pedido audiencia al Fiscal Nacional, ni a los de la región, otros lo han hecho con el Fiscal Regional y por eso darle connotación que no tiene estas audiencias públicas, me parece algo mal intencionado”.

Senador, ¿qué relación tiene usted con los ministro investigados en Rancagua?

Como parlamentario y Senador de la Republica tengo relación con alcaldes de todos los colores políticos, con los seremis, intendentes y gobernadores de turno. Tengo relación y actividades oficiales de la Corte de Apelaciones, del Ministerio Publico y defensoría, tengo relación institucional con los diferentes actores de la región. En el caso específico de los ministros que están siendo investigados, tengo la misma relación que con los ministros que no están siendo investigados. Respeto por las funciones que cumplen.

¿Qué le parece la investigación que está llevando el Fiscal Moya sobre tráfico de influencias en la Corte de Rancagua?

Sobre los hechos específicos que están siendo investigados en este tiempo yo me ido informando por los medios de comunicación, que han entregado antecedentes de las investigaciones. Lo que si puede indicar es que yo personalmente es que no he tenido ningún antecedente del tipo de investigaciones que estaban en curso contra los Ministros de la región y por ende es difícil que pueda entregar una opinión más detalladas. Las investigaciones de la Corte Suprema y el Ministerio público merecen todo el respeto por cuanto se trata de investigaciones en curso y los fiscales correspondientes si hay antecedentes de gravedad, deben seguir el debido proceso al respecto.

