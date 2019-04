EDITORIAL: ¿Qué pasa en Rancagua?

No hace muchos años era común escuchar que Rancagua era una ciudad fome, que no pasaba nada en nuestra capital regional.



Lamentablemente hemos perdido esa cualidad, Rancagua parece ser el epicentro de las noticias judiciales y no precisamente por los grandes logros en el combate de la delincuencia.



Nuestra ciudad fue involuntaria protagonista del caso Coimas, de Caval y ahora del caso Corte de Apelaciones entre otras muchas causas judiciales que han ocurrido en nuestra ciudad. Incluso hemos “exportado” casos que no ocurrieron necesariamente en nuestro territorio como es la investigación de los casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia, cuya investigación a nivel nacional encabeza el fiscal regional Emiliano Arias.

Y eso que no sumamos casos penales emblemáticos como el caso Yurasek, o la “moda” que se instaló en algún tiempo en la zona de mujeres que mandaban a matar a sus maridos y otros tantos casos que se nos quedan en el tintero, como por ejemplo que nunca se haya encontrado al culpable de los horrorosos crímenes de Bosques de San Francisco.



No tenemos una respuesta para la pregunta de porque sucede todo esto en nuestra capital regional, ni menos la respuesta más angustiante aún de que hacer para que estas situaciones no sigan ocurriendo, de hecho esta columna no pasa de ser un lamento de todo estos males que afectan.

Lo único de lo que tengo certeza es la necesidad imperiosa de que juntos encontremos una respuesta para las preguntas antes señaladas. Y que caiga quien caiga.

Luis Fernando González V

Sub Director

