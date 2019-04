Pintor Waldo Nahuel inaugura exposición en el Museo Regional

La muestra se titula ‘El color de la memoria’ y en ella aborda el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Rancagua.

Marcela Catalán

El Museo Regional de Rancagua acaba de inaugurar una muestra pictórica del artística local Waldo Nahuel, exhibición que se encontrará abierta en Estado N°685 durante lo que resta de abril. La exposición es inédita y aborda el patrimonio arquitectónico y urbanístico de la capital de O’Higgins, concentrándose en su casco histórico. Los cuadros fueron elaborados hace tres décadas, de ahí que el autor titulara la propuesta como ‘El color de la memoria’.

“Se relaciona con una época pasada de la ciudad, apreciándose monumentos, calles y casas que ya desaparecieron. Posee un aire nostálgico, relativo al periodo en que vivimos acá”, comenta el creador, quien hace 25 años se fue de la comuna. En calle Estado, su familia poseía una librería y una galería de arte y antigüedades. Hoy reside en Valparaíso.

Respecto a la génesis de la exhibición, revela que las obras estaban guardadas en su hogar. Un día se dio cuenta de que no habían sido vistas por ojos de extraños. “Estos cuadros estaban amontonados y me pregunté, ¿por qué no mostrarlos? Nunca los había enseñado. En 1985 habíamos acordado traerlas al frente (a la Casa del Ochavo), pero ocurrió el terremoto y se cayeron las tejas, todo, por lo que el museo fue cerrado durante un tiempo y las cosas quedaron en bodega, esperando la ocasión de ser observadas”.

Mario Henríquez, director del recinto, reconoce la situación. “Estamos pagando una deuda que teníamos con Waldo desde 1985, cuando él tenía programado exponer, pero debimos suspenderlo. Además queremos que la gente conozca a los pintores de la ciudad. Por eso es que más adelante queremos hacer algo con Dínora Rosales, Ximena Cristi y Aceituno”, adelanta.

En cuanto a las técnicas empleadas, Nahuel relata que utilizó óleo sobre telas y maderas. En relación a la paleta de colores, reconoce el aire nostálgico que, a través suyo, dio a la colección. “Se nota en el tratamiento de las luces y en la presentación de imágenes en la tarde, durante los atardeceres y el ocaso”, declara.

Sobre la posibilidad de volver a exhibir en el Museo Regional, sostiene que ya le ofrecieron volver a seguir enseñando su trabajo. De ser así, podría mostrar sus obras acerca de Valparaíso y Hungría.



















