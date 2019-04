﻿Abogada Paula Vial desmiente que ministro Vásquez haya pertenecido a la Logia Masónica

“El ministro Vásquez ha prestado y continuará prestando toda la colaboración necesaria, tanto en la investigación administrativa como en la penal”, indicó la defensora.

Fernando Ávila Figueroa

El ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, es uno de los que actualmente se encuentra suspendido de sus funciones mientras dure la investigación que está realizando el Poder Judicial, a cargo de la ministra, Rosa María Maggi, quien a la par de la Fiscalía Regional de O’Higgins, investigan delitos asociados a tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricación.

En este sentido, la abogada, Paila Vial, mediante un comunicado dio a conocer en los últimos días han aparecido un conjunto de informaciones y aseveraciones respecto de las investigaciones que afectan al suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez. “Sobre el particular, desmiento categóricamente lo siguiente: El señor Vásquez concurrió a su oficina a retirar objetos personales y lo hizo sin efectuar acciones de fuerza. Jamás desarrajó sus cajones y nunca sustrajo información sobre causas. Entre los objetos mencionados se encuentran exámenes de los hijos, fotografías familiares, un par de zapatillas, una corbata y otras prendas de vestir”.

El comunicado indica que “posteriormente y con el objeto de colaborar con la investigación, hizo entrega voluntaria de estos objetos a la fiscalía. Respecto a la filiación a la masonería se ha dicho que el señor Vásquez es integrante. Eso no es efectivo, no pertenece y no ha pertenecido nunca a la Logia Masónica de Chile”, dice la abogada.

“El ministro Vásquez ha prestado y continuará prestando toda la colaboración necesaria, tanto en la investigación administrativa como en la penal. Es así como voluntariamente ha puesto a disposición de la investigación toda la información relativa a la única cuenta corriente de la que es titular, y hará lo propio con el tráfico de llamadas de su único teléfono celular, información ya solicitada y que hoy se encuentra en la Corporación de Administración del Poder Judicial”, concluye.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios