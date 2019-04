Peras chilenas podrían ser exportadas a China a partir de mayo próximo

La legisladora del FRVS y los parlamentarios Juan Luis Castro (PS), Issa Kort y Javier Macaya (ambos UDI), ingresaron el jueves 86 firmas de respaldo, para solicitar una comisión investigadora en torno a las eventuales malas prácticas cometidas en la Corte de Apelaciones de la capital de O’Higgins. “Espero que no hayan más políticos involucrados y que el tema esté encapsulado. Pero si los hay, todos deben estar a disposición de la justicia”, enfatizó Kort.

Marcela Catalán

La ratificación del establecimiento de la comisión investigadora, en torno a las eventuales malas prácticas cometidas en la Corte de Apelaciones de la capital de O’Higgins, es lo que esperan los diputados de la región que el jueves reunieron las 86 firmas de respaldo para su creación, los parlamentarios Alejandra Sepúlveda (FRVS), Juan Luis Castro (PS), Issa Kort y Javier Macaya (ambos UDI).

La medida fue impulsada por legisladores de diferentes bancadas y debería ser votada este martes en la Cámara Baja. Los congresistas se muestras optimistas al respecto. De concretarse, la instancia operaría durante 90 días. Cabe recordar que el tema tiene suspendidos a los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, por la posible comisión de diversos delitos.

Sobre la revelación de la foto del senador de la región, Juan Pablo Letelier (PS), donde aparece junto a los magistrados cuestionados, la diputada Alejandra Sepúlveda responde que “él debe dar las explicaciones donde corresponden, a su partido, a la región, pero no quiero entrar en los dimes y qué te diré. Más me interesa lo que está sucediendo en los tribunales de justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta indagatoria”.

“Espero que hagamos la limpieza necesaria, para establecer la normalidad que los vecinos y la ciudadanía requieren”, manifestó la diputada Alejandra Sepúlveda.





La legisladora es enfática: “La región no soporta más esta corrupción e irregularidades permanentes, en distintas aristas; lamentablemente se ha convertido en un núcleo de conflicto constante. Espero que hagamos la limpieza necesaria, para establecer la normalidad que los vecinos y la ciudadanía requieren”.

En cuanto a sus expectativas sobre lo que sucederá este martes, la parlamentaria comenta que ella y sus pares impulsores de la acción, han recuperado una serie de datos. “Desde el punto de vista del secretario de la Cámara, se deben revisar y chequear algunas cosas entre este fin de semana (el sábado y ayer domingo), y entre el lunes o martes”. El objetivo es que todo se ajuste a la normativa, para que la comisión pueda someterse a escrutinio. “Espero que el miércoles pueda ser votada”.

“UN PROBLEMA INÉDITO”

Este lunes, Sepúlveda, Kort, Macaya y Castro, se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Al respecto, la congresista dispara: “El tribunal más importante de la región, el cual debería poner límites a la corrupción, está envuelto en un problema inédito y gravísimo. Hay un tremendo cuestionamiento a la justicia. La gente tiene la sensación de que no están llegando las denuncias y eso es lo que quiero manifestarle, pues tenemos denuncias de fallos, de personas que piensan que no se aplicó lo que correspondía (…) Temen que no hayan sido procesados ni revisados como debían”.

El diputado Castro señaló que la comisión deberá citar “a las autoridades de Gobierno con conocimiento acerca de lo acaecido en Rancagua, en especial a ministros y ex ministros de Justicia, que tengan relación con las nominaciones de notarios y conservadores de bienes raíces en nuestra región durante los últimos años, dado que ahí se produjeron conflictos de interés”.

Acerca de una posible acusación constitucional en torno al tema, la parlamentaria contesta que ella y sus pares se encuentran “evaluando” las implicancias de dicha acción. “Estamos analizando con nuestros abogados, si es pertinente o no presentarla. También es importante lo que pueda realizarse con la comisión investigadora, porque dará muchas aristas e insumos para una eventual acusación”, argumenta.

Sobre este punto, el diputado Castro sostiene que prefiere ser cauteloso. “Primero se debe delimitar el éxito que pueda o no tener, su mérito y quiénes podrían ser los afectados. Eso dependerá mucho de lo que avance la Fiscalía y la Corte Suprema en las próximas semanas”. El médico añade que los cuatro congresistas no tienen una postura en común frente a la situación. “Sí compartimos que lo primero es la comisión investigadora, la instancia más natural del rol fiscalizador de la Cámara Baja”.

En referencia a la votación de la instancia, también se muestra optimista. “Hay gran cantidad de firmas (que la respaldan), muy suficientes para su aprobación. Se trata de una iniciativa de carácter transversal, impulsada por parlamentarios de Chile Vamos, como Javier Macaya e Issa Kort, y Alejandra Sepúlveda, del FRVS. Lo relevante es su ámbito de acción”.

En ese sentido, el socialista señala que la comisión deberá citar “a las autoridades de Gobierno con conocimiento acerca de lo acaecido en Rancagua”. En esa línea, deberían ser llamados los “ministros y ex ministros de Justicia, que tengan relación con las nominaciones de notarios y conservadores de bienes raíces en nuestra región, durante los últimos años, dado que ahí se produjeron conflictos de interés”.

“No podemos renunciar a nuestro rol fiscalizar”, enfatizó el diputado Issa Kort.

Asimismo, el facultativo destaca que deberá “recibir testimonios de personas o instituciones, eventualmente afectadas por fallos arbitrarios en cualquier ámbito. Hoy se están visibilizando casos muy complejos, en cuanto a (posibles) transacciones económicas para favorecer a quienes hubiesen cometido delitos y perjudicado a los denunciantes. Como hay temor de la ciudadanía, qué mejor que la comisión reciba los testimonios de quienes se atrevan a hablar. Espero que empiece a funcionar lo más pronto posible”

Por su parte, el diputado Issa Kort también se muestra optimista sobre la votación de la medida. “No podemos renunciar a nuestro rol fiscalizar. Por eso, diversos integrantes de bancadas impulsamos su creación; hay un interés real y una preocupación muy grande por los hechos. Llamo a que sea ratificada de manera unánime, porque no tenemos intereses políticos o banderas ideológicas en esto”.

Respecto a la eventual acusación constitucional, el parlamentario sostiene que él y sus colegas quieren “tener más información” para analizar el tema. “Sabemos también que hay instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por lo tanto, más que actuar de manera apresurada, y llegar y presentar esta herramienta, que es la más poderosa de la Cámara, lo estamos evaluando. Aún no lo hemos confirmado, pero una vez tengamos certezas, no dudaremos en presentarlas”.

Kort sentencia: “No quiero ver este caso desde el punto de vista de la política. Aquí está en juego la credibilidad de los fallos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Espero que no haya más políticos involucrados y que el tema esté encapsulado. Pero si los hay, todos deben estar a disposición de la justicia”.