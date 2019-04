Colchagua festejó frente a Vallenar con Francisco Pizarro como figura

El DT conversó ayer con los medios y entregó sus razones para esta vez sí declarar. La principal razón, es que cree que es hora de que el cuerpo técnico blinde a sus pupilos y “le ponga el pecho a las balas”.

Ricardo Obando

Luego de dos meses y dos días, y de manera inesperada ya que no estaba anunciado, Marco Antonio Figueroa volvió a declarar previo a un partido en el Monasterio Celeste.



La última vez que lo había hecho, fue el 14 de febrero, días antes del estreno en el torneo frente a Huachipato en el sur. Y desde aquel día, nunca más. Solo se le escuchaba tras las conferencia de prensa post partidos.



Pero ahora, él tomó la determinación de salir al frente, y como dijo, para “poner el pecho a las balas”. Según lo informado por el club, este martes correspondía que tres jugadores participarían de la rueda, pero a última hora, Figueroa dijo que él saldría, y así lo hizo: “para cuidarlos”, argumentó.

“La gente y la prensa en general, no ha sido justa con el grupo de jugadores y es correcto que yo esté acá, dando la cara respecto a la situación del equipo, que para mí todavía no es muy preocupante ni tan grave como lo hacen saber por ahí”, fueron sus primeras palabras. Junto con ello, expresó que “estoy acá para ser la voz de nuestro plantel hacia nuestros hinchas”.

Además, el “Fantasma” comentó que esta aparición se basa en que, “somos responsables de los éxitos y las derrotas. Creo que es el momento que el cuerpo técnico y nuestra directiva le ponga el pecho a las balas”.



Es por eso que, recalcó, sus jugadores, “tienen la posibilidad de una revancha y se las voy a dar. Si ellos no encuentren el camino, volveré a buscar alternativas y soluciones”.

NO HAY BAJÓN

Transcurridas ocho fechas, O’Higgins acumula cuatro jornadas sin conocer de victorias. Este momento, preocupa en la hinchada, pero Figueroa llama a la calma.



Según comentó este martes, esto “no lo considero un bajón, porque ninguno de los rivales que nos ha ganado ha sido más que nosotros. Si bien no hemos encontrado los cambios idóneos para reemplazar a los que vienen jugando, simplemente no hemos encontrado el jugador con el mismo rendimiento con respecto al que está saliendo”.



A su vez, salió al paso de las críticas respecto a una baja en lo físico. Al respecto, apuntó que eso no es tal, y que si bien, “no estamos completando los 90 minutos con un mismo nivel, y eso nos ha traído bastante complicaciones. Antes contábamos con los once jugadores que están en cancha y nos alcanzaba, ahora te cuesta mucho poder encontrar jugadores con similar condición física y futbolística”.



De paso, recordó que, “cuando tú encuentras un once ideal, se lo puedes preguntar al técnico de Católica, Antofagasta, uno lo va repitiendo. Y esos once van agarrando ritmo de partido y al resto le cuesta mucho más”.

NO ECHARON EL EQUIPO ATRÁS

Una de las principales críticas que se le hizo a O’Higgins el fin de semana en el Monumental, es que pareció que el equipo se fue atrás en el segundo lapso, entregándole la tenencia a Colo-Colo.



Sobre eso, el “Fantasma” señaló que, “nunca fue la orden de Marco Figueroa tirar el equipo para atrás contra Colo-Colo, y los que creen eso no conocen y no tienen idea de lo que es este deporte”.



Pero también comentó que, “prefiero perder un partido que empatarlo, porque los empates son de los mediocres. Y si voy a ganar un partido lo gano con mis armas, no metido atrás como vino Unión Española”, reiterando las críticas que emitió hace tres fechas, cuando los hispanos ganaron en Rancagua.

CONFORMACIÓN DEL PLANTEL

Al cerrar el 2018, Marco Antonio Figueroa comentó que había que ser inteligente para armar el nuevo plantel, que con poco se podía hacer mucho y que para eso “yo soy bueno”, dijo. Pero, con el paso de los meses y las fechas disputadas, siguen las dudas producto de que hay jugadores que llegaron como refuerzo y han sumado poco y nada de minutos en cancha.

En ese sentido, el DT aseguró que, “todos los jugadores que están en el plantel, fueron avalados por la directiva y por mí. Lógicamente que las primeras opciones nunca fueron, y en el fútbol si no está uno está el otro. A veces las apuestas salen caras”.



Además, Figueroa confesó que, “cuando nosotros conformamos en plantel, muchos jugadores que tenían la opción de llegar, por la demora, prefirieron otros países”, y que “cuando salieron jugadores de acá, nacionales, tenían que llegar nacionales y no llegaron”.

AUMENTAN CARGAS PARA LOS QUE JUEGAN MENOS

Y si las críticas del propio entrenador pasan porque los jugadores de alternativa no están a la altura, el trabajo aumentará para ellos. “Al no verse considerado, y se los digo porque jugué 20 años, casi siempre entrenas con desgano, y ese es un problema que yo estoy asumiendo”, apuntó. Por eso, destacó que con el arribo de Felipe Rosso, su nuevo ayudante, “empezaremos con las dobles jornadas, para ponerlo a nivel de los que están compitiendo”.



Pero para poder tener estas dobles jornadas, “trataremos de seguir trayendo jóvenes, para que nos ayuden en el trabajo de la tarde”. Es decir, apuntarán a las divisiones menores para poder incrementar el número de elementos.

COBRESAL A LA VISTA

El viernes, a las 18.00 horas, O’Higgins recibirá a Cobresal en el estadio El Teniente. La ocasión que tendrán, propicia por lo demás, les permitirá sacudirse y conseguir una victoria necesaria.



Al ser consultado respecto a qué hacer para volver al triunfo, Figueroa manifestó que “nosotros no podemos hacer otra cosa distinta por la forma en que está conformado este plantel. Muchos creen que nos falta gol, pero en casi todos hemos hecho. Tenemos harta confianza en los muchachos”.

Además, destacó que en el equipo, “somos pocos, pero somos buenos, eso te lo puedo asegurar. La confianza está intacta, tengo mucha ilusión de seguir sumando puntos”.



Finalmente, llamó a los fanáticos a “no pescar” a quienes critican desde fuera de Rancagua, y que “tengo que ser bien ecuánime y decirle al hincha que nosotros estamos haciendo lo mejor posible para que la institución no baje más allá del quinto lugar. Creemos que podemos trepar un poco más, ganar partidos, de seguir con el estilo que tenemos”.



Y, si no logran acabar con la mala racha, tiene claro que, “si no se puede, el que está a la cabeza es el que se va, así que, téngalo por seguro, que cuando las cosas no estén en ese orden, seré el primero en dar un paso al costado”.