Coltauco tendrá nuevo Cesfam en 2022

El viernes pasado 221 familias de la comuna de Peumo recibieron las llaves de su vivienda propia. “Un sueño que parecía lejano, que tardó años, pero que por fin se cumplió”, señaló emocionada Hermelinda Gamboa Cornejo, nueva propietaria de una de las viviendas del proyecto Raúl Silva Henríquez de la comuna.



Asimismo, Hermelinda comentó “Estuve esperando ocho años, no fue tanto el tiempo en comparación a otras familias de nuestro comité, pero yo siempre viví de allegada, lo que no era cómodo ni ideal para mi familia, y hoy, gracias a Dios, está cambiando todo eso”.



Los vecinos que fueron parte de los dos comités del proyecto – Los Héroes y Raúl Siva Henríquez – son un ejemplo de perseverancia y organización.

“Como Ministerio tenemos muy claro que estamos con un déficit importante de viviendas, que aún hay muchas familias que están esperando sus casas, lo sabemos y estamos trabajando cada día por disminuir los tiempos, para que no tengan que esperar 5, 10 o 15 años en cumplir su sueño. Sabemos que hubo muchas personas que desertaron de este proyecto, y que otros – por su edad – no pudieron ver su sueño hacerse realidad, pero hoy sus hijos y sus familias vieron el fruto de su esfuerzo, y eso no sólo nos emociona, sino, también, nos impulsa a trabajar con más ganas y rapidez”, señaló el seremi de Vivienda Francisco Ravanal.



El alcalde de la comuna, Fermín Carreño, se mostró muy alegre en la ceremonia. “Hoy estamos entregando un trabajo que venimos realizando hace muchos años en conjunto con los socios de los comités, por lo tanto, es una sensación muy especial. Yo no vengo a la inauguración sólo por mi condición de alcalde, me une el compromiso que he tenido durante todos estos años, donde los he estado acompañando en todo el proceso, que no estuvo exento de dificultades, inconvenientes y problemas. Por eso, la sensación es muy importante y ahora, seguiremos adelante con un nuevo proyecto de 390 viviendas más para Peumo y del cual también nos sentimos muy contentos y felices”.