PDI investiga muerte de joven desaparecido en Las Cabras

En las prácticas que ha realizado el equipo en el Monasterio Celeste, se ha visto que Renzo López, Raúl Osorio y Agustín Doffo podrían ser titulares este viernes.

Ricardo Obando

Para el partido de mañana, todo parece indicar que Marco Antonio Figueroa movería la pizarra. De los titulares en los últimos encuentro, tres estarían dejando su puesto para que otros que no han sumado muchos minutos, lo hagan frente a Cobresal. Claro está que son variantes que busca el DT sean importantes para poder conseguir la victoria y así acabar de una vez por todas con esta racha negativa de cuatro jornadas sin conocer de alegrías.



En ese sentido, el martes, en la práctica realizada en el Monasterio Celeste, donde no tuvo a los seleccionados nacionales que integraron el microciclo convocados por Reinaldo Rueda (Luis Ureta, Tomás Alarcón y Matías Sepúlveda), la novedad en el grupo que entrenó como “titulares” pasó por la incorporación de Raúl Osorio, Renzo López y Agustín Doffo. El primero, tuvo acción en reemplazo de Roberto Cereceda, el segundo por David Salazar y el tercero por José Luis Muñoz.



Es más, el esquema no cambia, y se mantiene el 4-3-3 que tanto gusta el “Fantasma”. Con esos tres elementos, hay varias características que cambian respecto a lo que se ha expuesto hasta el minuto. Con el granerino Osorio en retaguardia, se da prioridad más a la marca que a la subida del lateral por el sector izquierdo, caso que ocurre habitualmente con Cereceda. En tanto, con López, se vuelve a contar con un espigado en el centro del área, más “aguantador” de balones y recepcionador de centros entre los defensores rivales que Salazar, que pese a aparecer como “9” en los últimos duelos, cumplía más labores de apoyo en medio terreno que en el ataque mismo. Y con Doffo por la punta izquierda, no habrá tanta explosividad como lo otorga el “Jota”, sino que da la opción de un ataque más controlado, generando ocasiones con balón al piso y entregándole al equipo un tercer elemento con características de creación así como Ramón Fernández y Fabrizio Ramírez.

El resto del posible once estelar, quedaría completado con Miguel Pinto (ratificado en el pórtico por el propio DT), Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Juan Fuentes y Tomás Alarcón.



Cabe consignar que el duelo de mañana en el estadio El Teniente, está fijado para las 18.00 horas.