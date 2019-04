Revolución Democrática frente a investigaciones en Rancagua: “No podemos normalizar la corrupción como forma de organización política”

A través de una declaración publica Revolución Democrática dio su parecer sobre las investigaciones que actualmente se llevan en la Fiscalía de Rancagua, como son las contra el Teatro Regional y tres Ministros de la Corte de Apelaciones de la ciudad, señalando que :

Ante las denuncias y apertura de procesos judiciales iniciados hace unos días atrás conocidos como “tráfico de influencias” y así como los últimos trámites ocurrido esta semana por proceso en contra del Alcalde Eduardo Soto en el fraude en el Teatro Regional, considerando además la seguidilla de hechos a nivel nacional como lo ocurrido con la insólita actitud del SII de no perseverar en casos de defraudación tributaria al fisco realizada por políticos y parlamentarios de diversas bancadas y administradores de campañas políticas de ex presidentes, los escándalos en carabineros y fuerzas armadas así como caso asesorías en el parlamento, en Revolución Democrática Territorio Rancagua hacemos un llamado especialmente a la ciudadanía para:

1.- Convertirse en fiscalizadores del actuar de funcionarios públicos cualquiera sea su responsabilidad en cualquiera de los poderes del estado.

2.- Exigir a los parlamentarios y al gobierno promover una agenda de transparencia y probidad que vaya más allá del efecto pirotécnico de lo mediático y superficial, para apuntar en políticas profundas y de largo plazo que permitan asegurar eficiencia en la fiscalización de los recursos del estado.

3.- Es urgente que el poder judicial demuestre de manera enérgica que no tolerará actos de corrupción y presiones externas ejercidas desde cualquier organización sea esta delictual u social/ política de nuestro país. – Los hechos denunciados deben poner en alerta a los ciudadanos pues las implicancias no solo desde lo ético son impredecibles, sino que sus alcances son ilimitados pues han afectado fallos judiciales que sabemos pueden haber perjudicado a muchas personas que depositaron su confianza en un poder del estado – Dar evidencias de que la justicia no se aplica discrecionalmente según clase o posición social, y que es garantía de igualdad entre las personas.

4.- Hacemos un llamado a la ciudadanía a promover entre sus organizaciones sociales el transformar su acción de gestión también en fiscalización, esta es otra vía muy 2 importante y fundamental en la promoción de la participación responsable en la vida democrática de nuestro país y espacios locales

5.- Como RD Rancagua redoblaremos nuestros esfuerzos para fiscalizar el accionar de todos quienes se supone están al servicio de las personas, nos ponemos a disposición para acompañar y trabajar por un mejor “Estado”. No podemos normalizar la corrupción como forma de organización política pues ya ha desnaturalizado de manera brutal y dramática nuestra democracia en contenido, formas y profundidad. A diferencia de otros partidos políticos y parlamentarios, a nosotros sí nos interesa la ciudadanía, por eso promoveremos toda instancia que implique fiscalizar y transparentar el accionar de todos quienes ejercen servicio público y ostentan espacios de poder.

6. En el rol de fiscalizador que cualquier ciudadano puede ejercer, instamos a que toda persona exija conocer las razones por la cuales se elige a un concursante por sobre otro de iguales o hasta mejores características en los concursos públicos, requiriendo que cada institución indique las razones fundadas para elegir a aquellos que son nombrados en cargos públicos, invitando a denunciar todo nombramiento que carezca de fundamento o, que pueda involucrar pagos o favores para obtener dichos cargos; se recuerda, además, que cualquier persona puede realizar una capacitación online a través de la Contraloría General de República para ser un contralor ciudadano.

Revolución Democrática Territorio Rancagua