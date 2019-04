Primera B y Segunda División tendrán interesantes duelos en la región

Este fin de semana, Deportes Santa Cruz jugará frente a Rangers y General Velásquez vivirá el clásico frente a Colchagua.

Este fin de semana, el fútbol profesional no para. Es así como, tanto sábado como domingo, en la región de O’Higgins habrá dos partidos que llamarán la atención.



A las 18.00 horas del sábado, por la Primera B, Deportes Santa Cruz tendrá un duro cotejo y ante un rival que no llega bien. Rangers de Talca, elenco dirigido por el ex celeste Cristian Arán, no la está pasando de buena forma en el campeonato, y con la caída como local frente a Deportes Puerto Montt por 0-3, llegará al Joaquín Muñoz García con la necesidad de sumar.



Y justamente, eso es lo que no querrá la escuadra que dirige Osvaldo “Arica” Hurtado. Luego de vencer a Santiago Morning por 1-3 en La Pintana, los Unionistas tendrán la ocasión de volver a festejar en su reducto, ya que en la fecha previa a su visita a la capital cayó goleado por Deportes Temuco.

CLÁSICO EN SEGUNDA

El domingo, a las 16.00 horas, el estadio municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua será escenario de un nuevo clásico interprovincial.



El conjunto de General Velásquez, que solo registra un punto en dos partidos, recibirá a Colchagua CD, el actual líder de la Segunda División y que acumula dos victorias en dos partidos disputados.



Para este encuentro, en el elenco que adiestra Elvis Aliaga lo fundamental será meter la pelota dentro del arco, aspecto donde falló en su último partido contra Deportes Iberia.



Los sanfernandinos, en tanto, querrán mantener la buena racha y seguir en la senda de las victorias.



Para este juego se espera mucho público en las gradas del municipal sanvicentano.