Exitosa avant premiere regional: ¡Cuidado!: “La Maldición de La Llorona” llegó a tu cine más cercano

Golden Rock Bar sigue recibiendo visitas ilustres. Y es que por el local han desfilado agrupaciones de la talla de Criminal, Hetroertzen y figuras insignes del punk, como cuando en octubre de 2015 actuó en el recinto CJ Ramone, de los Ramones. Este año, Alameda Nº063 suma un nuevo nombre de alcance planetario. Es Michale Graves, cantante y compositor más conocido por su trabajo en la reencarnación de los estadounidenses de The Misfits, entre 1995 y 2002.



El Show se llevará a cabo el miércoles 12 de junio. Las preventas 1 y 2 ya se agotaron, por lo que la entrada general asciende a $25 mil. Los rancagüinos de Internal Sounds of Mind Orchestra son los encargados de abrir los fuegos de la noche.



Felipe Alarcón, integrante de dicho conjunto y quien trae a Michale Graves a la capital regional, explica que el intérprete grabó con The Misfits los discos American Psycho (1997), Famous Monster (1999) y Cut From the Crypt (2001), siendo autor y compositor de la mayoría de los temas de esos álbumes. En ese sentido, destaca que es la cabeza detrás de éxitos como ‘Dig Up Her Bones’, ‘Fiend Club’, ‘Scream’, ‘Saturday Night’, entre otros. “Prácticamente se le debe el resurgimiento de la banda”, la cual no tocaba reunida “desde la salida de (Glenn) Danzig en 1985”, sentencia.



“Desde 2002 que Michale Graves lleva una aceptable carrera solista, con ocho discos a su haber y una decena de giras mundiales, además de colaboraciones con ex compañeros de The Misfits, como Doyle o Dr. Chud, e incluso con el ex baterista de Ramones, Marky Ramone”, agrega.