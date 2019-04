Homenaje póstumo Juan Segura y Serjio Jaramillo

Los hechos se registraron en el pasillo principal del centro de salud donde se ubican los Some, a raíz de un documento que una usuaria le habría solicitado a Francisco Chila.



Fernando Ávila Figueroa



La seguridad de los funcionarios del Centro de Salud Familiar de Rengo se vio afectada el miércoles último cuando el médico, Francisco Chila, sufrió una violenta agresión por parte de una persona que acompañaba a un usuario. Los hechos se registraron en el pasillo principal del centro de salud donde se ubican los Some.



La situación pudo ser controlada por las propias funcionarias que lo lograron con diálogo, exponiéndose también a ser agredidas por el sujeto. Pasados algunos minutos y ante la mirada sorprendida de quienes se encontraban en el recito y las amenazas del agresor, llegó Carabineros procediendo a su detención.



Tras esto, Francisco Chila, junto a la directora del establecimiento y el presidente de los funcionaros del Cesfam, Alex Ramírez, se trasladaron hasta el servicio de urgencia del hospital de Rengo para constatar lesiones.



El presidente de la Asociación de Funcionario del Cesfam, Alex Ramírez, indicó que este es un hecho lamentable, en relación a los motivos que generaron esta agresión, Ramírez manifestó que está relacionado por los desconocimientos de algunos usuarios, ya que los Centros de Salud tienen protocolos y conductos regulares que hay que seguir.



Fue así como la mañana del jueves llegaron hasta el Juzgado de Garantía de Rengo el alcalde de la comuna , Carlos Soto y personeros del Cesfam Rengo, con el fin de prestar su apoyo al médico. Al lugar llegó la madre del agresor, María Teresa Oyarzún, quien indicó que se encontró con su hijo en el Cesfam, quien también estaba enfermo. Reconoció que su hijo cometió un error, pero también sostuvo que el trato que recibió del doctor no fue el mejor, ya que sólo estaba solicitándole un documento derivada por la asistente social del recinto. La madre del detenido reconoció que su hijo le propinó un combo al doctor.



Por su parte, el presidente de los trabajadores del Cesfam, y presidente Regional de la Confusam, Alex Ramírez, lamentó la situación ocurrida, sosteniendo que ellos cuentan con conductos regulares y con procedimientos para entregar documentos, a los que se deben atener, situación que habría realizado el doctor. Es por ello que sostuvo que la oficina de reclamos es el canal para manifestar alguna molestia, no justificando hechos de violencia de este tipo. “Tenemos una larga demanda asistencial, atendemos alrededor de 38 mil usuarios, sabiendo que la infraestructura con la que contamos es para atender solamente a la mitad. Tenemos una demanda muy significativa que genera problemas con la horas y estos problemas que tiene la gente”, indicó Ramírez, quien agregó que como funcionarios no está de acuerdo con este tipo de hechos. “No vamos a permitir que ningún funcionario público sea de salud, o no sea de salud, tenga que estar expuesto a un tipo de agresión. Ninguna persona merece ser agredido”.



Debido a este hecho lo funcionarios del Cesfam Rengo decidieron paralizar funciones el viernes pasado con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y trabajar en una mesa preventiva. Se realizaron turnos éticos, entrega de leche y medicamentos, mientras que los trabajadores que no están agremiados trabajaron de forma normal. A su vez piden la implementación de botones de pánico y que todas las cámaras de seguridad que existen estén operativas.



Al lugar llegó la directora (s) de atención primaria del Servicio de Salud O’Higgins, Daniela Zavando, quien indicó que llegaron a acompañar al doctor, así como sostener un encuentro con los funcionarios de salud, ya que no se pueden tolerar actos de violencia hacia los funcionarios. Agregó que cuando se sabe de un acto de esta naturaleza debe ser condenado como comunidad, ya que afecta no solo a un médico, sino que también a los usuarios, los que asegura no merecen las consecuencias que trajo este hecho.



Para el director de salud municipal primaria de Rengo, Pablo Villanueva, se trata de actos desafortunados, sosteniendo que se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de hechos. Si bien sostuvo que existen guardias de seguridad, y cámaras, en este caso específico existen otros medios para que la gente haga sus reclamos, no llegando a la violencia. Es por ello que asegura que el doctor cuenta con todo el apoyo municipal, interponiendo una querella con el propósito que esta situaciones no se repitan, hecho que nunca les había pasado como municipio.



El alcalde de la comuna de Rengo, Carlos Soto, sostuvo que espera que se tomen las medidas que corresponde para evitar situaciones de este tipo, las que a nivel nacional son frecuentes, por lo que cree que es fundamental que el Ministerio de Salud los pueda ayudar para entregar mejores condiciones de seguridad para los funcionarios y usuarios. “Como comuna hemos tomado todas las providencias, tenemos cámaras de seguridad, todos está grabado, tenemos guardias de seguridad, pero ante imprevistos como estos que suceden en los pasillos del Cesfam resulta difícil reaccionar”, dijo el alcalde, quien agregó que en los próximos días interpondrán una querella donde se hará parte la Dirección de Salud, no emitiendo más juicios respecto a lo que está grabado, lo que muestra la agresión hacia el doctor.

En libertad y con la prohibición de acercarse al médico

En libertad quedó el autor de la agresión al médico. Tras la audiencia de control de detención se determinó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación del caso y la prohibición del sujeto de 26 años de acercarse al facultativo. Cabe recordar que el hecho se habría producido luego de que el doctor no le habría entregado un documento que solicitaba una paciente, la que se saltó protocolos del Cesfam para solicitarlo. Esto provocó la molestia de su hijo quien increpó y golpeó al doctor.