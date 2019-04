Culminó el 57° Campeonato de Fútbol de Los Barrios: Real Baquedano se coronó campeón tras superar a Sport Dintrans en la gran final﻿

Los goles de Paulo Magalhaes y Maximiliano Salas le entregaron tres puntos al conjunto rancagüino que, en el juego, tuvo muchos problemas para superar a un corajudo rival.

El partido en sí fue muy parejo. Si bien es cierto, el viernes por la noche O’Higgins consiguió la victoria por 2-0, Cobresal le puso muchos problemas a los celestes, inclusive haciendo méritos para merecer un poco más.

En este duelo, y como lo había dicho previamente Marco Antonio Figueroa, era la ocasión para la revancha de algunos jugadores como Renzo López y Agustín Doffo, quienes se llevan gran parte de las críticas por su rendimiento en la actual temporada.

Lamentablemente, ambos, no se vieron bien principalmente por la falta de acciones de peligro por sus respectivas plazas. López, en punta, recibió poco y nada. Balones con ventaja para poder definir no tuvo, y así un delantero es difícil que marque. Doffo, en tanto, que jugó sus primeros 90 minutos de la temporada, arrancando como titular por segunda vez en 9 fechas, hizo un poco más. Se le vio lento, con problemas para entregar el balón al compañero. Falto de confianza, aducen en el camarín. Pero así y todo, el trasandino se pudo acabar con las críticas si en los 75’, define una gran acción colectiva dentro del pórtico y no por fuera, como lo hizo (se perdió un gol cantado).

EL DESARROLLO DEL JUEGO

En este lance frente a Cobresal, el partido se inició de buena forma para los celestes. Aplicando intensidad para llegar arriba, en la primera oportunidad de gol que se generaron, cobraron. Corría el 5’, y posterior a un balonazo al área que logra capturar Maxi Salas por la derecha, llegó por el centro de la zona rival Paulo Magalhaes para conectar de cabeza la habilitación del trasandino. Golazo. Nada pudo hacer Sebastián López para contener el tiro del defensor y el “Capo de Provincia” resolvía muy rápido con el gol a favor.

Ahora bien, tras eso, los nortinos se hicieron de los demás minutos del primer tiempo, se generaron ocasiones, alguna de ellas con polémica, y merecieron la igualdad, la que no llegó.

En los 13’, el cuadro de El Salvador reclamó penal. Un ataque de Felipe Reynero culmina en una mano de Albert Acevedo, pero para el juez Fabián Aracena no hubo falta. Dejó jugar.

Después, en los 37’, nuevamente Reynero apareció por la derecha, eludiendo sin problemas la corrida de Cereceda, para sacar un centro que recibió casi sin marca Carlos Muñoz en la izquierda. Y el ex Santiago Wanderers y Colo-Colo erró a un metro del arco.

Además, en los 44’, el trasandino David Müller (que reemplazó previamente al lesionado Israel Poblete) probó desde media distancia y su tiro pasó muy cerca de la portería de Miguel Pinto. Hasta ahí, más Cobresal, pero la ventaja era celeste.

Eso sí, en el tiempo de agregado, López pudo anotar tras la acción que generó Doffo. El charrúa no pudo conectar de cabeza tras al centro desde la izquierda.

LO RESOLVIÓ

En el complemento, el equipo de Figueroa mostró un poco más. Pudo recuperar el medio campo, más con los ingresos de José Luis Muñoz y Fabrizio Ramírez por López y Sepúlveda. Claro está que, antes de su salida, ambos armaron un par de cargas con peligro.

Si bien es cierto, es Cobresal quien apunta la primera acción de riesgo (47’) con un tiro de media distancia de Gutiérrez que Pinto controla en dos tiempos, después todo es para los celestes.

En los 48’, un centro de Sepúlveda casi es concretado por López en el primer palo. Luego, en los 53’, el propio López combina con Ramón Fernández quien prueba desde 25 metros y López respondió.

De ahí las acciones pasaron a tener mucha disputar de balón medio campo, donde siempre los celestes salieron airosos. Claro está que, por momentos, las pifias se escuchaban desde todos los sectores del estadio reprobando el accionar del equipo. Y el tono era mayor cuando Doffo tocaba la pelota.

En los 66’, Cereceda pudo desbordar por la izquierda, envía un centro a la carrera y Muñoz, el “Jota” habría anotado un golazo si define bien. Y ese fue el aviso, para que 6’ después, lleguen más abrazos.

En los 72’, la tocaron casi todos. Ramón Fernández, Fabrizio Ramírez, Roberto Cereceda, Agustín Doffo. Entre ellos armaron la acción que terminó profundizando Cereceda para Maxi Salas, que entró habilitado en diagonal y el ex All Boys definió a un rincón. Golazo.

Allí quedó sentenciado el encuentro. Cobresal dejó de luchar, O’Higgins bajó aún más la velocidad, y pese a que Agustín Doffo pudo anotar el tercero (75’), el marcador no se movió más.

Con la victoria, los rancagüinos avanzaron un puesto en la clasificación general al ubicarse en el quinto puesto con 14 puntos.

En la próxima fecha, el elenco que dirige Marco Antonio Figueroa se trasladará a la región de Valparaíso, ya que el domingo a las 12.30 horas visitará a Unión La Calera, uno de los elencos que mejor fútbol ha mostrado en lo que va de campeonato.R

Ficha del Partido

O’Higgins (2): Miguel Pinto; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Juan Fuentes, Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Ramón Fernández (77′, Raúl Osorio), Matías Sepúlveda (62′, José Luis Muñoz); Agustín Doffo, Renzo López (62′, Fabrizio Ramírez), Maximiliano Salas. DT: Marco Antonio Figueroa.

Cobresal (0): Sebastián López; Marcelo Jorquera, José Contreras, Rodolfo González, Rodrigo Cabrera; Eduardo Farías, Juan Gutiérrez (70′, Fabián Saavedra), Israel Poblete (24′, David Müller), Cristopher Mesías, Carlos Muñoz, Felipe Reynero (70′, Carlos Escobar). DT: Gustavo Huerta.

Árbitros: Fabián Aracena; Claudio Ríos, Manuel Marín; Ángelo Hermosilla.

Amonestados: Magalhaes, Salas, Alarcón, Fernández (OHI); Mesías (CBS).

Goles: 1-0, 5′, Magalhaes; 2-0, 72′, Salas.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 4.034 espectadores.