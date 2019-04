Con competencias y otras actividades se celebró la Semana Sewellina

-Socios del Círculo Sewell se preparan ahora para viajar este sábado al ex campamento minero.

Fotos: Nico Carrasco

Con competencias de canto, baile, juegos de salón y otras actividades, los socios (as) del Círculo Sewell celebraron la Semana Sewellina, en que compartieron gratos momentos y recuerdos del ex campamento minero.

En el programa destacó una exposición de artesanías, fotos y objetos relacionados con Sewell y la vida de quienes fueron sus habitantes.

Ahora, los socios se preparan para viajar este sábado al ex campamento, en lo que será una jornada de nostalgia.



El Día del Sewellino (a) oficialmente se conmemora el próximo lunes 29 de abril, aunque la ceremonia de celebración se ha fijado para el mes de mayo.