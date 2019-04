Defensa de Alcalde Soto: Denuncian a fiscal Moya por violación de secreto

El abogado presentó los antecedentes ante el Fiscal Nacional pidiendo que se investigue las filtraciones que han existido en la causa, acusando como responsable de las mismas al fiscal Sergio Moya.

Fuerte reaccionó la defensa del alcalde Eduardo Soto tras la filtración de unos mensajes de whatsapp que el alcalde de Rancagua sostuvo en diversos contextos y en diferentes tiempos tanto con quien era su abogado Luis Hermosilla, el suspendido ministro de Corte de Rancagua Emilio Elgueta y con el hoy ministro del interior Andrés Chadwick.

Según el abogado defensor del edil Mario Vargas, “aquí hay hechos muy graves que han perjudicado profundamente la imagen del alcalde y que nosotros hoy día estamos denunciando, en particular una serie de actos ilegales cometidos por el señor Moya, que dicen relación con antecedentes que tienen la calidad de secretos para terceros, excepto para los intervinientes, y más grave aún que no teníamos antecedentes de ellos y que Moya no tenía en la carpeta de investigación”. La denuncia fue presentada el lunes ante el fiscal Nacional Jorge Abbott con la finalidad de que se tomen las medidas para que se investigue al fiscal Moya.

Según Vargas uno de los hechos más graves sería la violación de secreto profesional, esto en relación a la filtración de la comunicación de Soto con quien era su abogado cosa que está penada por la ley.

Además el abogado acusa que también “los antecedentes los manejaba hace meses (el fiscal) por lo que también hay una infracción penal, que dice con el incumplimiento de la obligación de presentar denuncia por parte del señor Moya.

En este sentido Vargas señala que llama la atención que “el teléfono del señor Soto haya sido incautado con la intención de encontrar alguna evidencia por la causa Teatro Regional, cosa que nunca se hizo. No se encontró nada irregular y ocupan estos WhatsApp para cosas externas a la orden judicial que se solicitó que era justamente para verificar si había algún antecedente irregular en torno al Teatro Regional.”

LA IMPUTACION CONTRA SOTO

Por otra parte el abogado defensor fue enfático al explicar que el delito por el que será imputado su defendido tiene una pena muy baja. “Para nosotros y para la ciudad de Rancagua es muy importante que se tenga claro que el alcalde está siendo imputado por malversación culposa, que no le están atribuyendo que él se haya robado un peso de los fondos del Teatro o de la Corporación Cultural, se le quiere mañosamente atribuir que no hubo un control debido a la administración que en ese momento recaía en el señor Vidal. Cosa que nosotros directamente rechazamos, ya que la acción y la actividad del señor Soto fue proactiva y diligente. Fue la única persona que detectó los errores y las irregularidades, tomó decisiones en su momento, denunció a la justicia y se querelló y además puso término a la relación laboral con el señor Vidal cuando se tomó conocimiento de estos hechos”, aseguró.

Al mismo tiempo Vargas aseguró que llama profundamente la atención que se quiera formalizar al alcalde tras casi dos años y medio de investigación “y cuando el periodo de investigación por la causa donde está imputado Marcelo Vidal está a pocos días de terminar”. (Menos de 5 días)

Asegura que “no hay ningún antecedente en la carpeta de investigación que diga relación con una conducta reprochable del señor alcalde”.

MOTIVACIONES

El defensor indica que “acá es muy importante que se investigue las motivaciones del fiscal, porque el señor Moya es capaz de cometer acciones irregulares, ilícitas, formalizar casi arbitrariamente al alcalde, por un delito que ni siquiera tiene pena de cárcel ni de prisión, sólo de suspensión temporal de un cargo”.

¿Qué llevo al fiscal Moya a las postrimerías de la causa, cuando estaba agotada, a tomar esta determinación?, se pregunta el abogado.

Para finalizar, consultado sobre que espera para la formalización de su defendido, señaló esperar una justa y racional investigación, “lo que a la luz de los últimos antecedentes no ha sido así”, aseguró.

Por último adelantó que la defensa va a buscar la absolución, “acá no hay posibilidad de negociación, o el Ministerio Publico se baja de esta imputación o nos vamos a juicio. Además vamos a estudiar seriamente la posibilidad de un sobreseimiento definitivo”.

Al mismo tiempo cree que al estar hoy el fiscal Moya en Santiago, y tener dedicación a la causa de los ministros de la corte ya no va a tener injerencias en esta causa. “Y si la tuviese claramente nos vamos a oponer, porque para nosotros es un fiscal que carece de toda objetividad, está involucrado en esta causa y realizó acciones que para nosotros son reprochables y delictuales”.