“Los vecinos del sector norte no pueden seguir esperando la conectividad al Hospital”

Gina Pérez Orellana

Fotos: Héctor Vargas

German Arenas, es un consejero regional joven con fuerza, sus opiniones toman mayor fuerza cuando se considera que por más de seis años es el presidente de FENPRUS representando a los profesionales del área de salud actualmente ejerce en el Hospital Regional. “La deficiente planificación urbana está comenzando y va a explotar por los distintos puntos de Rancagua, concentradas en dos áreas; el desarrollo inmobiliario y la conectividad” señala enérgicamente y subraya que sólo basta retomar el último Pladeco cuyo trabajo se basó en los seis sectores que componen los CDC (Centros de Desarrollo Comunitarios) donde el principal requerimiento de los vecinos es la conectividad siendo no armónico el boom inmobiliario con la locomoción “Rancagua ha ido teniendo un desarrollo sostenido no sólo inmobiliario y de prestación de servicio, un ejemplo de ello es lo que ocurre en el sector norte donde está emplazado Inacap, siendo un gran polo en educación atrayendo a un gran número de estudiantes, sobre todo en horario diurno y que decir nocturno, allí claramente después de las 21 horas no hay mucha locomoción, ya que hay déficit, dando una ciudad aislada trayendo consigo riesgos asociados”, explica.



En ese contexto, el consejero regional manifestó estar preocupado y es por ello ha mantenido reuniones con los vecinos del sector quienes han planteado el déficit en no contar con locomoción directa en ese sector que los movilice a distintos puntos pero principalmente al Hospital Regional.“Cuando se inauguró se habló que era el hospital más avanzado de Latinoamérica pero es un hospital que aún no se puede acceder desde el sector norte y esta es una demanda que recojo no como Core sino también como funcionario del hospital”. Y en ese contexto la participación ciudadana tiene un eje central activa y vinculante y resalta que es importante que se les considere no sólo en el diagnóstico de los problemas sino en el proceso de la solución a él “La opinión de los vecinos debe tomarse siempre no hacerlo es equívoco y ejemplo de ello es cuando se anuncian con bombos y platillos medidas de mitigación y no se ven medidas a corto plazo y no se les integra en las mesas técnicas donde tiene mucho que aportar”.



Lo anterior en alusión a lo que anunció un tiempo atrás el Intendente con la conurbación Machalí- Rancagua- “Uno ve distintas autoridades de turno y no vemos avances ahora estamos en abril y nos están diciendo que van a realizar una encuesta y luego que ahora se están reuniendo para ver si los colegios pueden cambiar su horario de ingreso eso muestra una forma de gobernar sin la gente, ya que si fuera con la gente eso se habría visto antes”.



Para Arenas, hay una falta grave en los canales de comunicación entre las autoridades del momento con los vecinos ya que a su juicio si reclaman es que justamente no se han dado respuesta eficiente y oportunas “Los vecinos del sector norte llevan más de cuatro años esperando y en el mes de noviembre ingresaron un oficio a la seremia de Transporte para solicitar un recorrido al hospital y a la fecha aún no han tenido respuesta”.



Es por eso que prosigue que “Se sigue autorizando villas, barrios sin vías de acceso definidas ni áreas verdes ahora un ejemplo son los edificios al lado del Hospital Regional eso va a traer una gran congestión víal y que ya existe por la Vega, el supermercado, el hospital, y las villas”, arremete.



NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO

La petición del sector norte en relación a contar con locomoción hacia el Hospital para la autoridad es imperiosa y así lo hace ver cuando manifiesta que no logra entender las respuestas que se dan “Los vecinos del sector norte se preguntan porque ellos deben seguir esperando y se les dice que se está viendo una solución macro y que está en estudio. Pero los vecinos del sector norte no pueden seguir esperando la conectividad al hospital llevan más de cuatro años desde que se inauguró”.



Finalmente, el representante del Consejo Regional se muestra confiado con la existencia futura de “áreas metropolitanas” ya que permitirá planificar de mejor forma el ordenamiento territorial, con el transporte público y la movilidad y que además incorporará a las comunas aledañas a Rancagua.