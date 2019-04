¿O’Higgins en crisis financiera? Club podría salir a la venta.

En la cuarta fecha de la Segunda División enfrentará a los elencos de O’Higgins contra Iberia y Fernández Vial respectivamente.

Ricardo Obando

La cuarta fecha de la Segunda División, tendrá duros desafíos tanto para Colchagua CD como para General Velásquez.



El líder de la competencia, volverá a San Fernando para medirse contra Iberia de Los Ángeles. El domingo, a las 15.30 horas, los dirigidos por Francisco Arrué tendrán que enfrentar a un cuadro siempre candidato, pero que arrancó de mala manera, ya que aún no conoce de triunfos. Los azulgranas, dirigidos por el ex portero de O’Higgins, Roberto Rojas, quieren recuperarse a costa de los sanfernandinos, pero en casa, la idea que tiene el elenco de la Herradura es no dejar escapar puntos.



Es más, en el único partido que ha disputado en el Jorge Silva Valenzuela, derrotó a Deportes Vallenar, puntos que le permiten -junto a los conseguidos en Cauquenes y San Vicente- ser los punteros con tres fechas disputadas.



Este encuentro, será arbitrado por Víctor Abarzúa y sus colaboradores serán Rodrigo Brevis, Wladimir Muñoz y Hugo Núñez.



En tanto, General Velásquez viajará a Concepción para visitar a un convulsionado Arturo Fernández Vial. Los verdes, que quieren ir por su primera victoria del año, enfrentarán a un elenco que se ha visto envuelto en problemas administrativos producto del atraso en el pago de los sueldos del plantel, hecho que los llevó hasta no entrenar la semana pasada. Por eso, los dirigidos por Elvis Aliaga esperan aprovechar para sumar en el sur.



En Collao, los árbitros del lance que comenzará a las 16.00 horas serán Diego Flores, Alexis Contreras, Cristian Cerda y Pedro Sepúlveda.

La fecha 4 del torneo nacional de Segunda División registrará además los siguientes partidos: Deportes Colina vs San Antonio Unido; Lautaro de Buin vs San Marcos de Arica, e; Independiente de Cauquenes vs Deportes Vallenar. Libre queda el conjunto de Deportes Recoleta.