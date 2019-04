Fiscal Moya asegura que existen antecedentes para formalizar a más personas

• El persecutor dijo que existen ingresos sospechosos, haciendo una vinculación de ciertos pagos a determinadas resoluciones, lo que implicaría que algunos casos puedan ser formalizados por cohecho. Los próximos requeridos por Moya serían funcionarios públicos y personas particulares.

• La jueza de Garantía de Rancagua, Paz Reyes Moreno, fijó en 180 días el plazo de investigación. Se fijó una nueva reformalización para el día 7 de junio.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Marco Lara

Ajetreada mañana en Rancagua luego de que el Fiscal, Sergio Moya, junto al Fiscal Regional (s) de la Fiscalía Metroplitana Sur, Cristian Galdames Campos, formalizaran al Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, querellándose además el Consejo de Defensa del Estado, sólo por el delito de prevaricación. Uno a uno Moya fue dando registro de depósitos y transferencias bancarias por más de 28 millones de pesos, dineros que no se justificaban para el ingreso mensual que tenía el Ministro.



Pero, todo comenzó temprano en la mañana con una jornada que se mostraba tranquila, vallas papales apostadas en las afueras de tribunales hacían que la prensa se mantuviera ordenada. Cerca de las 08:30 aparece el Fiscal Moya, quedando de lado el orden periodístico del comienzo. Tranquilo y caminando indicaba que Elgueta llegaría con su abogada, ya que el interés de ellos era formalizar luego. Agregaba que la querella de capítulo sería presentada ante la Corte de Apelaciones, ya que habrían varias formalizaciones y varios imputados, por lo que se decidió al término de las formalizaciones tener un sola querella de capítulo en la Corte.

En un momento histórico Elgueta ingresaba a su formalización.



Tras ello, se detiene un vehículo en plena Alameda, desde donde desciende el Ministro Elgueta, muy tranquilo accede al Tribunal sin emitir declaraciones, solo indicando que le dieran permiso para ingresar.

En la afueras una persona ya tradicional en estos casos, “el hombre del cartel”, quien con su pancarta daba a conocer lo nefasto de los hechos que se han ventilado en la prensa. Asegura que ya no recordaba en cuántos casos ha estado presente, lamentando que en esta oportunidad debía volver al trabajo, por lo que no podía quedarse hasta el final.

El inicio de la formalización, pese a que tanto el Fiscal Moya como el Ministro Elgueta se mostraban tranquilos, no estuvo exento de polémica. La abogada defensora de Elgueta, Blanca Rebolledo, pidió una recusación contra la jueza, Paz Reyes, aduciendo que pertenecía a la gran logia masónica de Chile lo que la inhabilitaba. Además, pidió la nulidad de la formalización por vicios de ilegalidad.



Luego de un receso para discutir el tema se determinó el rechazó de la petición, ya que era un hecho público conocido y la petición quedaba extemporánea, dando paso al Fiscal Moya, quien enumeró uno a uno los posibles delitos por prevaricación y enriquecimiento ilícito. De este modo Moya se refería a cartolas bancarias, depósitos y transferencias de dinero.

28 millones de pesos injusticados según Moya, que equivalían al 50 por ciento de remuneración anual, ingresos entre 2016 y 2018, sumas de 1 millón en el Banco BCI, 1 millón y medio, y así sumas similares, e inferiores en cuentas vista. 45 operaciones de transferencias bancarias y depósitos por caja.

Tras la audiencia se determinó una nueva reformalización para el 7 de junio a las 09:00 de la mañana, decretándose 180 días de investigación. El Fiscal Moya informó que habrá nuevas formalizaciones, pero no adelantó nombres. Además, por lo complejo del tema solicitó 2 años de investigación, lo que fue desestimado.

Entre las diligencias que debe realizar el Fiscal Moya, destaca la querella de capítulo, lo que le permitirá poder juzgar a Ministros que componen el Poder Judicial, tema que se debe ver en la Corte de Apelaciones.

ANTECEDENTES PARA FORMALIZAR

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Marcelo Oyarzábal, adujo que los antecedentes que se revelaron fueron relevantes, indicando que desconoce los nombres que se sumaran a la formalización del próximo 7 de junio. El hecho que se querellaran sólo por el delito de prevaricación, fue por un tema netamente técnico de calificación jurídica, no descartando una ampliación de querella a medida que los antecedentes lo ameriten.



Por su parte, el Fiscal, Sergio Moya, sostuvo que ya ha reunido antecedentes para formalizar a más personas, nombres que no quiso adelantar, pero si adujo que poseen más datos para reformalizar a Emilio Elgueta. Añadió que el sólo hecho que existan varias personas imputadas, no significa la existencia de una organización criminal, y que hasta ahora no se configura una asociación ilícita, trabajando en el cohecho, ya que existen ingresos sospechosos, por lo que se formalizó por enriquecimiento ilícito, haciendo una vinculación de ciertos pagos a determinadas resoluciones, lo que implicaría que algunos requeridos puedan ser formalizados por cohecho. Es así como investigan casos de la Región de O’Higgins en el ámbito civil, criminal, laboral y recurso de protección.

Los próximos formalizados según Moya, serían funcionarios públicos y personas particulares, enfatizando que esta investigación siempre ha estado a su cargo. Descartó por ahora vinculaciones políticas en esta causa de prevaricación.

180 días durará esta primera investigación del Ministro Elgueta.



Finalizada la audiencia la calma del comienzo en las afueras dio un giro completo. Ya no estaba el solitario hombre del cartel, sin embargo, habían llegado varias personas que apostaron pancartas en las vallas papales con consignas alusivas a la corrupción. En medio de un evidente desorden de prensa salió junto a su abogada el Ministro Elgueta, quien entre cámaras y micrófonos intentaba hacerse espacio para subir a su auto, pudiendo finalmente hacerlo con gran esfuerzo, y ante la mirada de su abogada, la que había anunciado hablar con la prensa, sin embargo, ante la escena vivida prefirió subir al mismo vehículo y retirarse junto a Elgueta.

INVESTIGACION ADMNISTRATIVA

El vocero de la Corte de Suprema, Ministro, Lamberto Cisternas, lamentó lo que está ocurriendo, calificándolo como grave, pero destacando que esté en etapa de formalización con el fin de tener una sentencia definitiva que aclare si hubo o no delitos, reiterando lo lamentable que es esto para el Poder Judicial.



Respecto a la investigación disciplinaria que encabeza la Ministra, Rosa María Maggi, se puso término a dicha indagatoria, por lo que se abre el plazo que considera la normativa para estudiar los antecedentes, decidir, y formular cargos.



Esto debería ocurrir a más tardar el día martes próximo, y de haber cargos procederá a notificarlos, y esperar los descargos respectivos. “Es una situación lamentable y es una situación grave, nosotros no podemos expresar todavía la condena por que eso depende en el minuto de la sentencia, o lo que resuelva en la etapa administrativa, pensando en las dos áreas. Una vez terminado este procedimiento vamos a hacer todo un enfoque que nos permita fortalecer los mecanismos de control y de intercambio de tal manera que la comunidad pueda expresarse prontamente en algún sistema de denuncias que pueda ser filtrado, que pueda ser investigado, y tengamos un sistema de esquema de alerta temprana que impida que esto prolifere”, sostuvo Cisternas.