O’Higgins tendrá que luchar contra un cuadro que registra rendimiento perfecto como local

Este sábado, desde las 21.00 horas, los Unionistas jugarán por tres puntos que lo vuelven a meter en el grupo de avanzada.

Ricardo Obando

Tras dos fechas de buena producción, pero que no le han sido suficientes para estar en el grupo de privilegio, este sábado Deportes Santa Cruz buscará una nueva victoria como visitante, ya que desde las 21.00 horas visitará a Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

En la capital de la región de Atacama, los Unionistas quieren encontrar el gol, ese que les fue esquivo frente a Rangers, instancia que les permitirá tener opciones de disputar el partido de igual a igual ante un cuadro que está solo un punto bajo los santacruzanos, pero que de local ha sacado buenos réditos a la cancha sintética del recinto nortino.

Cabe consignar que, en la fecha 10 de la competencia, se disputarán los siguientes encuentros: Deportes Temuco vs Ñublense; Unión San Felipe vs Magallanes; Santiago Morning vs Deportes Valdivia; Rangers vs AC Barnechea; San Luis vs Deportes Puerto Montt; Cobreloa vs Santiago Wanderers, y; Deportes Melipilla vs Deportes La Serena.

SUMAR PARA LA LIGUILLA

Marco Benavidez, delantero argentino de la escuadra que dirige Osvaldo Hurtado, manifestó que “en esta primera ronda, hay que hacer un buen campeonato para quedarnos en zona de liguilla”.

Por su parte, el DT Unionista, dijo que lo ideal será encontrar un buen resultado en el norte, porque, “vamos paso a paso en este tema, hay una diferencia enorme (con el resto), pero sabemos que tenemos que luchar por la permanencia”. Y claro, si el presupuesto de Santa Cruz en comparación con otros elencos es bajísimo.



Es más, Hurtado expresó que, en lo que va de campeonato, “tratamos que nuestras debilidades se vayan fortaleciendo con el trabajo de grupo y de equipo. Nos estamos entregando con todo, hemos tenido tropiezos feos y nos hemos levantado”.



Además, dijo que este fin de semana, “esperamos conseguir puntos en Copiapó, y tenemos que seguir remando de a poquito”.

Este partido, entre Deportes Copiapó y Deportes Santa Cruz, será arbitrado por Miguel Araos, secundado por Álvaro Espinoza, Cindy Nahuelcoy y Nicolás Millas.