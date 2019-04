Raimundo Agliati: “Rancagua sector poniente le corresponde y merece tener prontamente un inicio de obra de la doble vía de Baquedano”﻿

– En tanto, el intendente regional señaló que en el segundo semestre de este año comenzarían las expropiaciones para así iniciar las obras de la doble calzada desde avenida Salvador Allende hasta Plaza de la Marina.

El sector poniente de Rancagua ha presentado un boom explosivo que podría asemejarse al de la comuna de Machalí, así lo hacen ver los vecinos y concuerdan las mismas autoridades quienes dejan en evidencia que existe un tema aún pendiente y tiene que ver con la conectividad en esta arteria de la comuna de Rancagua.

Más aún cuando se debe tomar en cuenta que no sólo estamos frente a uno de los proyectos viales importantes por ejecutar ya que la doble vía de Baquedano, no solo busca solucionar los graves problemas de atochamiento vehicular, sino también la correcta construcción y posterior funcionamiento del colector de aguas lluvias que atraviesa la concurrida avenida y que está en carpeta desde hace ya varios años.

Sin ir más lejos, en el año 2010, según nuestros archivos, ya los vecinos hacían ver la necesidad de contar con el proyecto de doble vía en Baquedano, “el sector poniente está en una etapa de expansión, en que ya se ha construido varias nuevas poblaciones, lo que es positivo para la comuna. Sin embargo, plantearon que hay problemas de congestión vehicular, por lo que, entre otras cosas, urge concretar el proyecto de doble vía de avenida Baquedano”, publicado el 7 de octubre del 2010. Hoy a nueve años la situación no ha mejorado y así lo evidencian los mismos vecinos que a través de diversas plataformas nos comentan su situación y se reafirma la última medición de tiempos de viaje realizado en diversas comunas a la que participó Rancagua. En la oportunidad cuatro personas partieron desde distintos puntos hasta una mismo destino plaza de Los Héroes, usando distintos modos de movilidad (MEMT2019), el que lo realizó en locomoción colectiva mayor lo hizo en 35 minutos, en tanto el que ocupó colectivo fue mayor de 42 minutos, el que lo hizo en vehículo particular fue en 45 y por último en bicicleta 17 minutos, todo esto en un tramo de 3,3 kilómetros.

Estos datos nos evidencia algo real, si se considera que el sector poniente es la mitad del trayecto que existe desde la comuna de Machalí- 7,4 desde Av Recreo hasta Plaza de Los Héroes- esto nos demuestra a todas luces que la situación que aquí ocurre no es menos importante resolver.

En ese sentido las obras que se llevarán a cabo y que son la doble calzada desde avenida Salvador Allende hasta la Plaza de La Marina, son esperadas con ansias por los vecinos. A esto, se suma el proyecto que está gestionándose en el cruce de Río Loco, justo en la pasada con la carretera permitirán generar conectividad de oriente a poniente y se prevé además una vía que irá por la variante camino a Doñihue. Sin embargo, la forma en que las autoridades van viendo el problema evidencia que van respondiendo sobre la marcha a los problemas de congestión y ante carencia de conectividad, ejemplo de ello es lo que ha ocurrido entre Rancagua y Machali.

“Rancagua sector poniente le corresponde y merece tener prontamente un inicio de obra de la doble vía de Baquedano es un proyecto que ya está listo o entendemos que Serviu está avanzando en el trámite de expropiaciones pero esperamos que le pongan celeridad posible para iniciar ya las obras este año”, señala el asesor urbanista del municipio, Raimundo Agliati, consultado por estas obras. Lo anterior, se espera prontamente su inicio para las obras para así tener un sector más expedito y de esa forma ayudar a descongestionar la movilidad en el sector poniente. “Esperamos que la misma fuerza que puso el gobierno regional hace un año para poder comenzar las obras en República de Chile para conectar Rancagua y Machalí eso mismo como municipio de Rancagua esperamos que coloquen para iniciar la doble vía de Baquedano”, esgrime el director de Secplac, quien agrega además que “La población de Rancagua poniente es casi similar a lo que sucede en Machalí. Por lo tanto merece este proyecto se ha trabajado por años y es hora de comenzar las obras”.

Y para ello, el arquitecto se apoya justamente en los tiempos de movilidad en los tramos arrojados por (MEMT2019)“los tiempos si se analizan hoy en los tramos en el sector poniente son sorprendentes sabemos que las voluntades están es por eso que pedimos más celeridad (…) La verdad que el sector poniente de Rancagua lo necesita y esperamos que las autoridades no esperen que esté la comunidad golpeando las puertas para que allí entiendan la problemática”.

A juicio de Agliati si bien la responsabilidad está en el Serviu, también está el compromiso por parte de la autoridad regional en lo que respecta a la movilidad en el proyecto uniendo O’Higgins que se inició hace un año “entendemos que es un tema importante la conurbación de Machali-Rancagua al ver los números se puede ver que son bastantes críticos en el sector poniente de Rancagua y no debemos esperar que la gente se levante y reclame. Es por eso que hemos pedido que se acelere los tiempos, ya que es un proyecto que está técnicamente terminado y nosotros hemos pedido a las autoridades que acelere esos tiempos y así las obras comiencen a fines de este año”.

Intendente, Juan Manuel Maferrer

“Las expropiaciones se inician en el segundo semestre de este año”

Consultado el intendente regional Juan Masferrer por las obras de doble vía que serán de gran ayuda para la mejor conectividad en el sector respondió que es de conocimiento de todos que existen problemas en conectividad y no sólo en Machalí-Rancagua, sino también en el sector poniente y que los inicios de obras de la doble vía vendrán a ser parte de una noticia esperada por parte de los vecinos del sector “la verdad es que hace mucho tiempo que no se abrieron avenidas no se hicieron inversiones importantes así que en ese sentido, hay un mega proyecto en inversión y que servirá para la conectividad en el sector poniente y que tiene que ver con el plan uniendo O’Higgins”.

Destacó que la ampliación de la avenida de Baquedano incluye una inversión cercana de 30 mil millones de pesos aproximadamente y que están a la espera de la luz verde desde el Ministerio de Desarrollo Social “para iniciar expropiaciones durante el segundo semestre de este 2019”. De esta forma aseguró, que el proyecto comienza a ejecutarse después de tanto tiempo “con las primeras expropiaciones, ahora los recursos están para esta primera etapa, es un proyecto de tres tramos, pero ya los recursos para las primeras expropiaciones están contempladas”, manifestó.