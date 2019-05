Rancagua Sur festejó en el valle del Limarí y Linares festejó en Rengo

Marco Antonio Figueroa y los jugadores celestes lamentaron la derrota. Ahora, en el Monasterio trabajan de lleno en el cómo poder vencer al líder del campeonato, la Universidad Católica.

Ricardo Obando

De que Unión La Calera superó a O’Higgins en todos los sectores del campo de juego el pasado domingo, no hay duda. De que a los rojos les costó batir la resistencia de los celestes, es claro. Y de que los rancagüinos llegaron poco a la portería rival, hay coincidencia. ¿Qué se dijo en el post partido?.



El primero en hablar tras la caída por 2-0 frente a los Cementeros fue Marco Antonio Figueroa. El DT del “Capo de Provincia”, manifestó que los dueños de casa, “tuvieron la fortuna en el centro de Rodríguez que entró en el segundo palo. Eso inclinó la balanza en el triunfo de La Calera”.

Es más, apuntó que, “si en los primeros 15 minutos hubiésemos concretado las ocasiones que tuvimos, el marcador habría sido distinto”. Ahora bien, ocasiones claras en por aquel momento solo hubo una, después de un centro de Agustín Doffo, Paulo Magalhaes definió, pero los jugadores locales la sacaron de la línea. Y la otra, en el segundo lapso donde Tomás Alarcón prefirió ceder a un compañero, cuando la opción era que él concretara.



Para Figueroa, el desarrollo del partido mostró que, “La Calera no era mejor que nosotros, el gol de ellos cayó en el 79’ y por una desviación. Las cosas del fútbol son esas. A veces, merecidamente pierdes un partido, y a veces lo ganas también”.



Ademas, dijo que, “el rival estuvo muy confundido con nuestros movimientos, y nosotros no anotamos”. Y ahí sí muchos le encuentran razón al DT, en que el equipo carece de jugadores que tengan la capacidad de cambiar un partido o finiquitar uno cuando tengan la opción. “Por eso nos quejamos siempre de que nos faltan jugadores que tienen variantes como las muestra Calera o todos los equipos de la Primera División”, expresó Marco Antonio.



En todo caso, de cara a lo que viene, aseguró que, “creemos que si seguimos trabajando con la humildad que tiene este grupo de muchachos, somos poquitos, podemos estar dentro de los cinco primeros”, y que, “hemos tratado de ser un equipo que proponga siempre, algunas veces se puede, y otras veces no”.

MÁS VOCES

En tanto, el volante Fabrizio Ramírez, comentó que esta caída la lamentan porque, “el partido estaba controlado, y al último ese centro entró y por ahí caímos tras eso”.



De paso, el costarricense aseguró que, pese a ello, “no estábamos llegando con peligro y con contundencia. Queríamos meter un gol y no fue posible”.

Ahora bien, pensando en el venidero rival, aseguró que, “un gran equipo, pero estamos en casa e iremos por la victoria”.



Mientras que, José Luis Muñoz, manifestó que, “es una sensación amarga, para mí el que hacía el primer gol ganaba. Nosotros no pudimos concretar y ellos nos ganaron el partido”.



Junto con ello, el “Jota”, indicó que, tras esta caída, “da bronca por el momento en que estábamos. Sentíamos que podíamos hacer el primer gol”.



Y, mirando a la UC, destacó que, “es un equipo que tiene muchas variantes, van punteros. Trataremos de ganar en casa y con nuestra gente”.



Finalmente, el defensor Tomás Alarcón, expresó que, “el primer tiempo había sido muy parejo, y el gol de ellos no da un golpe anímico, porque no podemos bajar tanto después de eso”, y que, en la acción del primer tanto calerano, “nadie la tenía presupuestada y se metió por un rebote en Roberto (Cereceda)”.



Eso sí, el actual seleccionado nacional Sub23 comentó que una de las falencias que están teniendo es el finiquito. En este partido, más los otros, concluyó, “venimos teniendo muchas chances y tenemos que mejorar en eso”, porque, “no alcanza con jugar bien, alcanza con hacer goles”.

El resistido está tomando ritmo de partidos

Agustín Doffo, poco a poco está tomando ritmo de partidos. Pese a ser resistido por los hinchas, el trasandino tiene la confianza de Marco Antonio Figueroa, y el domingo frente a La Calera, fue uno de los más destacados en el equipo.



Sobre su participación, el ex Chapecoense recalcó que, “me sentí bien en los minutos que estuvo en cancha, pero me voy triste porque el equipo corrió mucho, en una cancha difícil y con mucho calor. No nos queda otro que pensar ahora en la Católica”.



Junto con ello, dijo que, “Marco me mantuvo en el equipo, me dio la confianza. Uno intenta responder, dar el cien, y él puede contar de que eso daré por el equipo y por mi”.



Ahora, respecto a esta semana de trabajo y el rival venidero, la Universidad Católica, dijo que, tenemos que ver en qué los podremos lastimar. Eso trabajaremos estos días”.