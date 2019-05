Investigadores analizaron el futuro del agua en la Región de O’Higgins

Se trata de un seminario organizado por el Centro del Agua para la Agricultura de la Universidad de Concepción, donde además se dieron a conocer los resultados de un proyecto que permitió la creación del primer Banco de Información de Recursos Hídricos del país. La adaptación al cambio climático fue otra de las temáticas que se abordaron en el evento.

Poner a disposición información relacionada a la disponibilidad del agua existente en las comunas de la Región de O’Higgins fue el objetivo de un ambicioso proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad de Concepción (UdeC). La iniciativa se ejecutó durante tres años y finalizó con un concurrido seminario realizado el pasado jueves en el Hotel Manquehue de Rancagua.

En la instancia, denominada “El Futuro del Agua en la Región de O’Higgins”, se expusieron temáticas relacionados a este proyecto, cuya principal misión fue crear el Banco de Información de Recursos Hídricos (BIRH)¬¬ – el primero del país – un sistema inteligente que permite a agricultores, autoridades y a la comunidad en general, acceder a datos como nivel de nieve acumulada en la cordillera, flujo de lluvias, caudal de canales y ríos, temperaturas, entre otros.

La investigación que creó este instrumento tiene por nombre “Gestión de Información de Recursos Hídricos” y fue financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación, con el apoyo de la Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio de Agricultura, la Junta de Vigilancia del río Cachapoal, primera sección, la empresa Kilkee y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería.

“Este proyecto nació a partir de discusiones constantes que teníamos con organizaciones usuarias de agua, quienes nos manifestaban que existía un problema bastante serio en cuanto al nivel de acceso a información sobre el recurso hídrico”, explicó el director del Centro del Agua de la UdeC, Felipe de la Hoz, al dar la bienvenida a los asistentes que llegaron a participar del seminario.

En la ocasión el profesional además señaló que, antes de crearse el BIRH, no existía una plataforma precisa que proporcionara datos de esta magnitud. “Cuando queríamos hablar de disponibilidad de agua superficial teníamos que ir a una página web, si queríamos hablar de aguas subterráneas a otra, y esto generaba un problema grande. En ese contexto propusimos al Gobierno Regional este proyecto, con el fin de caracterizar donde está la información, cuál es su formato y quiénes son sus usuarios potenciales”, dijo.

De la Hoz también detalló que para crear la plataforma se realizó una consulta ciudadana con la finalidad de conocer cuál es la información que se utilizaba y su periodicidad.

Adaptación al cambio climático

Durante el seminario se realizaron tres exposiciones. Una de ellas estuvo a cargo del doctor Diego Rivera, profesor de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción y coordinador de este proyecto. En la instancia, entregó detalles de su funcionamiento: “La gestión de agua en la agricultura requiere de información actualizada y lo que hemos hecho es consolidar una serie de datos climatológicos e hidrológicos, que están disponibles en instituciones públicas, dentro de un repositorio. Esta aplicación es de fácil acceso, ya que se puede ingresar a ella a través de teléfonos móviles”, dijo.

Debido al cambio climático, la disponibilidad de agua ha ido cambiando en el mundo, en Chile y en la Región de O’Higgins. En la actualidad hay una tendencia a la baja en precipitaciones y cobertura de nieve. En datos generales, en diferentes lugares de la región, se han detectado reducciones de entre 25% y 60% en lluvias y en disponibilidad de nieve de hasta 30%. En el caudal de los ríos, en tanto, hay bajas de entre 10% y 37%.

El doctor Aldo Montecinos, climatólogo y profesor asociado del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, abordó este tema durante la charla “¿Qué esperamos del clima en la zona central?”: “Todo indica que en esta zona del país continuarán las condiciones secas que hemos tenido durante los últimos diez años. El escenario más probable para este invierno es que será muy parecido al del año pasado y que no se recuperarán los niveles de los lagos, por lo tanto, los agricultores deberían preparase para una condición no lluviosa”, adelantó, enfatizando en que “como panel de expertos, generaremos informes mensuales sobre estas predicciones estacionales en la página del BIRH”.

Posteriormente, el doctor Alex Godoy, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo presentó la exposición “Adaptación y mitigación agrícola en un contexto de cambio climático”. En la charla indicó que “los agricultores tienen que pensar no sólo como un ente aislado que produce, sino que como parte de una cadena de suministro que tiene vulnerabilidad. Muchas veces las producciones caen, no solamente porque tengan un evento climático extremo, si no que porque no tienen la capacidad para hacer frente a una amenaza climática”.

Para concluir puntualizó que “el agricultor debe mirarse hacia adentro, ver cuán amenazado es climáticamente y si tiene la capacidad de gestión para operar en amenazas. Tienen que adaptarse, el cambio climático llegó y no pueden depender de eso. En ese sentido el BIRH es un insumo poderoso, ya que entrega información fácil de digerir, por lo tanto, el agricultor puede leerla y construir una estrategia para eventos climáticos, pensar que maquinaria comprará, etc.”.

El BIRH es una herramienta de libre acceso y no tiene un costo asociado. Las personas que quieren acceder a ella deben ingresar a www.birh.cl.