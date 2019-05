﻿El domingo se juegan las revanchas de cuartos de final en el Regional de Clubes

Por una nueva fecha de la Tercera División B, el “Inmigrante Escocés” recibirá a los verdes en el estadio Guillermo Saavedra.

Ricardo Obando

Un duelo de campanillas se vivirá el sábado por la tarde en el piso sintético del estadio Guillermo Saavedra de Rancagua.

En el marco de la fecha 7 del Grupo 3 de la Tercera División B, Tomás Greig será local esta vez frente a uno de los elencos que mejor rendimiento ha tenido en este arranque del campeonato, Chimbarongo FC.

El duelo, que se iniciará a las 18.30 horas, medirá a elencos los únicos cuadros de la región de O’Higgins que participan de la competencia, tendrá a un “Inmigrante Escocés” que llega con el ánimo muy arriba, esto tras conseguir su primera victoria y abrochar ya dos fechas teniendo resultados positivos. La semana anterior, en Tomé, los “azules” derrotaron a los dueño de casa por 3-1, marcador sin duda positivo para reafirmar la remontada que están registrando.

Por su parte, los forasteros, son terceros con 12 unidades a solo dos puntos del líder del torneo. Por eso, el tener que venir a Rancagua a buscar la victoria también los tiene motivados en el sentido de que, dependiendo de resultados, puedan terminar la fecha como líderes del grupo.

Cabe consignar que, por este mismo grupo, jugarán: República de Hualqui vs Buenos Aires de Parral; Nacimiento vs Caupolicán de Cauquenes; Comunal Cabrero vs Deportes Tomé; Provincial Ranco vs Corporación Lota Schwager, y; Lota Schwager vs Colegio Quillón.