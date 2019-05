﻿Rancagua Sur recibe esta noche a uno de los líderes de la Tercera A

En el estadio Guillermo Saavedra, los “Rojinegros” buscarán la victoria frente a un convulsionado Deportes Limache.

Ricardo Obando

La fecha 6 de la Tercera División A comenzará hoy en la capital regional. Desde las 20.00 horas, en el estadio Guillermo Saavedra, el Club Rancagua Sur quiere bajar a uno de los líderes de la competencia, Deportes Limache.

En el piso sintético del reducto de la avenida Bombero Villalobos, los pupilos de Rodrigo Pérez esperan anotar su segunda victoria consecutiva, ya que, el haber ganado en la fecha anterior en Ovalle, los dejó con el ánimo muy arriba y también bien ubicados en la tabla.

Con 7 puntos en la sumatoria, una victoria podría dejar a los rancagüinos en la línea de su oponente, un conjunto que durante la semana vivió un complejo panorama. En la región de Valparaíso, los limachinos vieron como dos jugadores fueron desafectados por problemas de indisciplina, los hermanos Jordano y Luciano Cisterna. Es más, se habla en tierras del Aconcagua que podrían registrarse más salidas.

Para el juego de esta noche, la entrada general tendrá un costo de 2 mil pesos y los niños ingresarán gratis.

Cabe consignar que, en esta fecha, también jugarán: Municipal Santiago vs Trasandino; Unión Compañías vs Provincial Osorno; Municipal Mejillones vs Real San Joaquín; Deportes Concepción vs Provincial Ovalle, y; Ferroviarios vs Municipal Salamanca.

A VILLARRICA LOS PASAJES

Por su parte, Deportes Rengo, tendrá que viajar hasta la región de la Araucanía para buscar puntos claves. Los Oro y Cielo, que necesitan sumar tras caer como local frente a Deportes Linares, visitarán a Deportivo Pilmahue en el estadio Matías Vidal Pérez.

Este duelo, donde los dirigidos por Gerardo Silva esperan concretar la obtención de los tres puntos, será importante ya que, el conjunto renguino se encuentra de mitad de tabla hacia abajo, con 4 puntos, mientras que su rival solo suma 3.