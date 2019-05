O’Higgins quiere dar el batacazo para bajar al puntero del campeonato

Los Unionistas quieren saldar su deuda en casa. Desde las 15.30 horas jugarán frente a los «Papayeros» con la idea de quedarse con los tres puntos.

Ricardo Obando

Sin su capitán Rodrigo Paillaqueo, suspendido por una fecha tras ser expulsado en Copiapó, Deportes Santa Cruz afrontará esta tarde un partido clave por la Primera B.



En el marco de la fecha 11 del torneo, los Unionistas recibirán a Deportes La Serena a contar de las 15.30 horas en el estadio Joaquín Muñoz García.

Los pupilos de Osvaldo «Arica» Hurtado quieren saldar su deuda en casa, donde no suman una victoria desde la quinta fecha. Por ende, esperan superar a los papayeros que, de la mano de Luis Marcoleta, no han andado bien en el certamen.



Con el arbitraje de Cristián Andaur, Fabián Aedo, Jonathan Silva y Diego Flores, el cuadro santacruzano se tiene fe. Así lo cree el DT. «Este es un equipo que tiene fuerza, con caracter, y eso nos hace levantarnos. Tenemos que hacer un muy buen partido para dejar los puntos en casa», dijo al programa «Somos Deportes Santa Cruz».



Es más, Hurtado comentó que La Serena, «es un buen rival, con harto oficio, y es un partido de esos ricos para jugarlos».



Cabe consignar que, en esta jornada de la Primera B, se jugarán los siguientes duelos: AC Barnechea vs Santiago Morning; Unión San Felipe vs Deportes Temuco; Magallanes vs Rangers; Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla; Deportes Puerto Montt vs Deportes Copiapó; Ñublense vs Cobreloa, y; Deportes Valdivia vs San Luis.