Defensa alcalde Soto: «Acá se ha escondido información por parte de la Fiscalía»

A petición del Ministerio Público, la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del alcalde, Eduardo Soto, quedó reagendada para este 8 de mayo.



Fernando Ávila Figueroa





La mañana del viernes estaba programada la audiencia de cautela de garantías por la investigación del caso, Teatro Regional, y su posible malversación de fondos públicos, audiencia que solicitó la defesa del alcalde, Eduardo Soto, pero que a petición del Ministerio Público quedó reprogramada para este 8 de mayo a las 12 del día, ya que la carpeta investigativa la Fiscalía Metropolitana Sur, designada hace pocos días por el fiscal nacional para llevar esta causa, recién la había recibido este jueves.



El abogado, del alcalde, Mario Vargas, indicó que la Fiscalía solicitó que habiendo una serie de cambios administrativos en términos de quien va a conocer la causa, la que hoy en día radica en la Fiscalía Metropolitana Sur, y por los desconocimientos de los fiscales que les ha tocado asumir mientras se agendan y se solucionan los problemas administrativos de la Fiscalía, pidieron una nueva fecha, ya que existen temas de fondo, la que quedó agendada para este 8 de mayo a las 12 del día.



El abogado adujo que precisamente les interesa que el debate sea de fondo, y que se discuta con quienes van a tener conocimiento de la causa. Agregó que sobre el tema de los WhatsApp filtrados a la prensa aún no tienen acceso a ellos, por lo que cree que es relevante tener acceso a toda la información. «Acá se ha escondido información por parte de la Fiscalía que para nosotros es importante y relevante, y en ese entendido es la solicitud que estamos haciendo al tribunal».



Con respecto al alcalde Soto, el abogado indicó que está tranquilo, ya que cree que ha habido una actitud un tanto arbitraria del Ministerio Público, con una formalización de un delito de carácter culposo donde se le está cuestionando el deber de cuidado que debía haber tenido sobre un funcionario, por lo que el abogado cree que no existe ningún antecedente para realizar dicha imputación, la que se realiza por intereses que aún desconocen por parte del fiscal Moya.



Sobre la audiencia de cautela se garantías, el abogado adujo que pretendían manifestar una serie de irregularidades en el proceso, y en particular por no tener evidencia relevante que el propio fiscal en su momento filtró por la prensa, por lo que no entiende que dicha información aún no se entregue a los intervinientes, en particular a la defensa del involucrado, lo que considera grave, teniendo como prioridad la defensa activa del alcalde y derribar la imputación de malversación culposa de caudales públicos.



Referente a la denuncia por extorsión que interpuso el alcalde, el abogado indicó que está terminada y no se judicializó más allá de la denuncia, no perseverando el Ministerio Público.