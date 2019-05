EDITORIAL: ¿Puro Chile es tu cielo azulado?

El diputado de Revolución democrática integrará la comisión investigadora de la cámara que busca esclarecer las acciones de tráfico de influencia que se denuncian en el marco de la Corte de Apelaciones de la capital regional de O`Higgins.

Alejandra Sepúlveda

Foto: Marco Lara

Sin duda las denuncias que se han dado a conocer en los últimos meses de corrupción en la Corte de apelaciones de Rancagua, como son malas prácticas que implicarían influencia de poder para designar cargos y controlar procesos por parte de diversos magistrados de las máximas salas de justicia de la región de O`Higgins, no ha dejado indiferentes a nadie y , es por ello, que además de las actuales investigaciones que se llevan en forma administrativas como legales, se le sumará un comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la cual ya eligió a sus integrantes. De esta forma la entidad estará conformada por los diputados Alejandra Sepúlveda (FREVS), Loreto Carvajal (PPD), Carmen Hertz (PC), Pablo Vidal (RD), los socialistas Marcelo Díaz, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto; los UDI Issa Kort, Javier Macaya y Ramón Barros; y los RN Gonzalo Fuenzalida, Ximena Ossandón y Diego Schalper.

Con respecto al tema el Diputado de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal, en su visita a Rancagua explicó el objetivo de esta comisión y cuáles serán sus atribuciones. El parlamentario señaló que por mandato constitucional la comisión solo puede investigar actos del Gobierno, pero que existe la posibilidad de entrevistar a personas de “otros poderes”. “A nivel nacional no se entiende lo que está pasando acá, cuando el fiscal (regional) Arias hace unas semanas era un superhéroe y ahora es el villano, se confunde lo que hace el Poder Judicial con el Ministerio Público en su accionar y necesitamos entender aquí cual fueron las motivaciones por la que se crea esta red de tráfico de influencias, que incluso ha sido ligada con narcotraficantes, políticos y fiscales, estamos hablando de una red extrañísima de conversaciones entre distintos poderes del estado y no debió ocurrir” .

Sobre los próximos pasos de la comisión parlamentaria, Vidal explicó que la próxima semana se elegirá al parlamentario que la va a presidir, donde a su parecer la diputada de la región de O`Higgins, Alejandra Sepúlveda, debería estar a la cabeza.

El diputado representante del RD destacó que uno de sus temores es que los actos de corrupción denunciados en O`Higgins no sean hechos aislados “espero que lo que hemos visto en O’Higgins no sea solo una muestra de un acto de corrupción que está generalizado y naturalizado en el país y eso es lo que nos preocupa y creo que ese es el caso, porque cuando tú ves que hay involucrados parlamentarios, ministros que aunque en ese momento no hayan sido ministros ejercen poder. Por eso que este tumor hay que extirparlo lo más rápido posible para que no siga expandiéndose en otras aéreas del país”.

Pablo Vidal agregó que cree que los controles de las instituciones no son suficientes y que “por los abusos de poder que se han dado a conocer sonde la gente se las ingenia para saltarse los controles formales. Yo creo que de verdad la corrupción está generalizada, son actos de micro corrupción donde uno ve un comportamiento antiético de las autoridades a todo nivel, nosotros creemos como Frente Amplio que esta situación hay que combatirla con la máxima dureza posible, y donde ni un solo peso del presupuesto público puede estar destinado a algo distinto a lo que fue designado. Entonces acá insisto lo de Rancagua es una luz de alerta para el país completo”.

DE COMISIÓN A ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Pese a que la comisión investigadora solo puede investigar actos del gobierno, según Vidal, en ella se intentará recabar la mayor parte de información posible y si es necesario se llegará a buscar acusaciones constitucionales para los que estén vinculados a cosos de tráfico de influencia o, llanamente corrupción. “Lo podemos hacer es tener un espacio abierto para escuchar a todas las otras partes o autoridades o entidad posibles que puedan aportar información útil para la construcción de las conclusiones y ahí queremos ampliar el espacio, los acontecimientos posteriores nos puede ampliar para investigar los vínculos a otras esferas de poder. A las autoridades de gobierno las podemos citar a las sesiones, pero a otras solo invitar y serán ellos los que decidan si pueden o no pueden ir y esperamos que todos asistan”.

Agrando que “y si vemos que existe información que incluso se pudiera abrir una acusación constitucional, yo estoy disponible a impulsar esas iniciativas, pero creo que lo primero es recopilar y conocer la información respecto al mandato de la comisión y luego vemos donde sigue”.

Las causas de la corrupción de Rancagua

Para el parlamentario de 34 años una de las causas de los conflictos de Rancagua es la falta de caras nuevas, “más bien se repiten desde hace 30 años y lo que nosotros queremos es ofrecer desde el Frente Amplio una mirada distinta que no ha sido parte del poder o juegos de corrupción. Por ello que queremos que con las manos limpias poder mirar de cara a la gente de la región de O’Higgins y decirles que nosotros queremos saber la verdad y que se identifiquen los responsables de todos las estas acciones”.

Ni con Maduro, Nicon Guaidó

Pablo Vidal Rojas, es parte de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputado, y tiene una postura muy diferente a la del actuar gobierno frente a los hechos políticos que se han registrado en Venezuela en los últimos meses, el parlamentario señaló que no comparte la postura del partido Comunista, pero también condena que el Gobierno de Sebastián Piñera haya recocido a Juan Guaidó como legitimo presidente del país en conflicto.

“Nosotros venimos desde hace tiempo denunciando que la situación que está sucediendo en Venezuela es una crisis profunda, donde tenemos a un presidente como Nicolás Maduro que termina convirtiéndose en un dictador , aprovechándose de todos los poderes del estado y realizando violaciones sistemáticas del Derechos Humanos constatados por distintos organismos internacionales . Nunca la solución para esa situación ha sido la fuerza, o reconocer a Juan Guaidó como presidente”.

El representante del Frente Amplio explicó que el busca que se agoten todas las situaciones de diálogos posibles “ lo que hemos visto esta semana es un Juan Guaido que levanta militares como una forma pacífica, cuando lo que está haciendo es quebrar el ejército para forzar la salida de Maduro y por otro lado Maduro e un porfiado y no quiere salir. ¿Qué es lo que necesitamos? que alguien se ponga en la situación del pueblo venezolano”. El parlamentario finalizó haciendo un llamado al Gobierno de Chile a retomar una posición pacifica señalando que “Espero que Chile tome la posición que siempre ha tenido que es facilitar de diálogo y entendimiento, No un Chile en la trinchera junto a Colombia y EEUU pidiendo una desestabilización de Venezuela, sino que un Chile ojala alineados con México, la Unión Europea y Uruguay”.