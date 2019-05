﻿Fiscalía local de Rancagua destaca tendencia a la baja en diferentes delitos de robo

Aunque será determinada con el análisis de su huella, preliminarmente se ha establecido la identidad del sujeto. Éste habría estado desaparecido desde el 28 de abril y ayer habría sido reconocido por un familiar.

Marcela Catalán

Durante la mañana de ayer domingo, Bomberos y Gope de Carabineros hallaron un cadáver de sexo masculino a orillas del Embalse Convento Viejo. De ahí que hasta el lugar concurriera la Bicrim de San Fernando y la Lacrim Regional de la PDI.

El objetivo fue identificar el cuerpo y cotejar información, por una presunta desgracia ocurrida allí y relacionada con un hombre desaparecido desde el 28 de abril, tras llegar con parientes para cazar patos. “En un momento se perdió de la vista de sus acompañantes, iniciándose su búsqueda desde ese día, hasta ser encontrado hoy”, indicó el comisario Juan Reyes, de la BH de Rancagua.

Hasta el cierre de la presente edición y de acuerdo con el mencionado policía, todavía no se establecía con seguridad la identidad del cadáver, la cual sería determinada a través del perito en huella. No obstante, adelantó que el occiso no mostraba lesiones atribuibles a terceros. “Los fenómenos que presenta coinciden con la data de la última vez que fue visto”. Agregó que “la causa probable” de fallecimiento es “una asfixia por sumersión”.