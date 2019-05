﻿Minera Valle Central: “Queremos que los vecinos sean protagonistas de sus propios cambios”

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, explicó en su vista a Diario El Rancagüino, las políticas del Gobierno de Sebastián Piñera que buscan la diversificación productiva como parte de la estrategia de crecimiento.

También se refirió a las acciones que está llevando a cabo su ministerio para apoyar la modernización de las pequeñas y medianas empresas que representan más del 60% del empleo nacional.

Foto: Nico Carrasco

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, en su vista a la región de O`Higgins, resaltó la importancia de las pequeñas y medianas empresas del país, las cuales representan la mayor parte de la creación de empleo del país.

Al respecto la autoridad nacional señaló que “ la verdad es que una de los grandes convicciones que tiene el gobierno de Sebastián Piñera es que las pymes son un motor muy importante en la economía. Por eso estamos desde el ministerio impulsando una intensa agenda que contempla el programa por ejemplo Digitaliza tu Pyme que estuvo hace unas semanas en la región, que lo que busca es subir a todas las empresas en la era de la transformación digital y que va a significar mejoras en atería de gestión y productividad de estos negocios”.

Bajo esa línea el subsecretario destacó la implementación el próximo 16 de mayo de la Ley de Pago Oportuno, una modernización tributaria cuyo proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado y el acuerdo internacional el TPP11 que es el primer acuerdo internacional que contiene un capítulo específico para las pymes. Respecto a esta ultima área, la autoridad señaló que “según los estudios que tenemos, una pyme que exporta genera 20 empleos, versus una que no exporta, que genera 15 empleos. Esta región tiene una vocación exportadora a través de la industria minera y frutícola y dicho acuerdo busca potenciar las relaciones internacionales de las pymes. Por ejemplo Los productores de manzanas si quieren exportar hoy a Vietnam, deben pagar un arancel de 11 %. El acuerdo en 3 años deja ese arancel en 0”.

UN ACUERDO GREMIAL

La Subsecretaría de Economía y la Secretaría Regional Ministerial realizaron el pasado viernes 3 de mayo una reunión con los principales gremios y asociaciones locales donde firmaron un acuerdo de colaboración que busca apoyar y facilitar la gestión de las diferentes iniciativas impulsadas por el Ministerio de Economía.

En la ocasión Guerrero destacó la instancia de reunión con los principales gremios regionales, así como la relevancia del acuerdo público-privado. “Desde el ministerio estamos muy contentos por el acuerdo firmado con los principales gremios. Con el trabajo conjunto podremos avanzar más rápidamente en los principales temas que afectan al desarrollo regional, así como llegar a consensos que beneficiarán a todos los habitantes de O’Higgins. Como Gobierno creemos en las alianzas público-privadas y estamos convencidos que a través de ellas es la mejor forma de realizar las políticas públicas”, sostuvo.

A ello se sumó el Seremi de la cartera, Ignacio Tello, quien aseguró que buscan “seguir avanzando en la construcción de instancias formales de diálogo con nuestros gremios regionales, quienes, por medio de sus directivos, nos permiten articularnos de forma más eficiente con los cientos de emprendedores y empresas que forman parte de estas asociaciones y que día a día trabajan por poner a la región en marcha”.

PYMES COMO MOTOR DE DESARROLLO

En la región hay más de 51 mil empresas y el 99% de ellas son pymes. “Evidentemente son un motor bastante importante y por eso ponemos el foco en las pymes. Estamos convencidos que necesitamos dar un salto para expandir el crecimiento potencial de nuestro país y eso lo podemos lograr una diversificación productiva”, detalló el subsecretario de economía en las oficinas de El Rancagüino agregando que lo que busca el Gobierno es desarrollar más innovación en este sector empresarial.

Entre las principales problemáticas analizadas por el gobierno fueron la falta de liquidez o capital, incorporación de tecnologías y dificultad para la realización de trámites, puntos que Ignacio Guerrero señaló se está trabajando en ellos para mejorar. Tal es el caso de la Ley de Pago Oportuno, el programa Digitaliza tu Pyme y la modernización de trámites para la creación de las empresas. “Lo que buscamos es subir a las pymes al carro de la transformación digital y que entiendan la relevancia de la digitalización. Estudios del ministerio hablan de que más del 70% de las micro empresas dice que no necesitan la tecnología y queremos explicarles que este proceso sí es importante y que quienes no se suban a este carro van a perder competitividad o no van a tener buen relacionamiento con su cliente”, finalizó el entrevistado.

¿Tendremos una nueva crisis económica?

Con respecto al repunte de la economía regional y la posibilidad que sea afectada por los procesos económicos de los países vecinos, el subsecretario de economía fue enfático en señalar que Chile no sufrirá una crisis económica cercana. “La verdad es que la economía chilena es una economía bastante sólida, y hay bastantes fundamentos para que estemos tranquilos. Hoy estamos lejos de estar con una crisis económica. La región de O`Higgins durante el 2018 creció un 8% lo que duplica al promedio nacional”.

Agregó que estaríamos lejos de una crisis, “aunque tenemos unos vecinos que sí la están teniendo. En esta materia es posible que genere un cierto impacto en nuestra economía por eso estamos trabajando con una proyección de crecimiento de 3,5 % generando una diversificación productiva”, puntualizó la autoridad.

Creación de instancias de participación

El convenio firmado por las asociaciones gremiales busca promover instancias de coordinación y acciones conjuntas entre la Subsecretaría y las entidades, de manera de generar el intercambio de información, coordinación y trabajo coordinado entre el sector público y privado. Ello permitirá potenciar el desarrollo productivo en la Región de O’Higgins y representatividad regional, ante distintas instituciones regionales y nacionales.

A través del acuerdo, las entidades firmantes reconocen la necesidad de instaurar espacios e instancias de colaboración entre todos sus asociados para fomentar el desarrollo, así como de coordinación de esfuerzos de empresas, emprendedores, trabajadores, gremios y organizaciones locales, de manera de que los eventos, proyectos y actividades se potencien entre sí.