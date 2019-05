Santa Cruz volvió a caer en casa

El canterano, que ha contado con la confianza de Marco Antonio Figueroa para este partido, anotó su primer tanto en el profesionalismo.

Ver las caras de alegría de los familiares de David Salazar en el post partido… ver al propio Salazar besando el escudo tras anotar su gol… ver a Salazar hacer el gesto de sacarse la mufa… solo felicidad. Y claro, si el partido de este sábado en el estadio El Teniente no se olvidará para el 25 de O’Higgins. Con su tanto, el primero en su carrera como profesional, el “Capo de Provincia” se impuso sobre la Universidad Católica.



Para “Chicoteado”, como lo apodan desde su época en cadetes, comentó que el haber anotado es, “una alegría muy grande, al fin me salió el primer gol en el profesionalismo”.



Junto con ello, sentenció que este festejo, “se va a recordar más, porque la Católica es uno de los grandes de Chile, y este vale un poco más de los que he anotado antes”.



Además, Salazar expresó que, para él, “es un golpe de confianza muy grande, me salió el gol y ojalá sea el primero de muchos”.

Por eso, dijo, solo queda, “agradecerles a mis compañeros que me bancaron siempre, me decían que el primero era el más difícil y así fue”.

UNA BUENA VICTORIA

“Contentos por el equipo, ya que se hizo un gran esfuerzo”, sostuvo Raúl Osorio. Mismo pensamiento de Ramón Fernández, que destacó que, “hicimos un partido inteligente, nos vamos contentos contra un gran rival”.



Para el capitán del equipo, lo que se hizo frente a la UC, “fue un partido correcto, casi en todas las líneas, concretamos cuando lo tuvimos que hacer y aguantamos cuando ellos se nos vinieron encima”.



En tanto, Miguel Pinto, recordó que, “se ganó bien, demostramos las cosas que podemos llegar a hacer cuando el equipo está concentrado y con una intensidad alta”.



El portero, clave también en la victoria del fin de semana, apuntó que el conseguir el triunfo fue clave, ya que en la tabla, los elencos que vienen inmediatamente tras O’Higgins, “ellos estaban sumando todos, y no queríamos quedar rezagados. Nos hacían falta estos tres puntos, lo logramos y ahora tenemos que preparar el partido contra Curicó, elenco que viene con una racha muy buena”.



Finalmente, Roberto Cereceda, puntualizó que, “lo hicimos de gran manera, con un sistema con dos medio campistas que anduvieron muy bien. Con eso fuimos superiores a la Católica”.

Cabe consignar que, el plantel rancagüino, regresará hoy a los entrenamientos, ya que el sábado tendrá que visitar a Curicó Unido en el estadio La Granja.