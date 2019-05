﻿Dos jóvenes de la región defenderán a Chile en el Mundial de Rafting

Tras la victoria frente a Universidad Católica, los rancagünos ya piensan en el próximo rival y el objetivo que tienen es sumar el sábado en el estadio La Granja para seguir subiendo en la tabla.

Ricardo Obando

Un rival complicado, que en su cancha se hace fuerte y que ha alcanzado un rendimiento alto en los últimos partidos. Así ven en el Monasterio Celeste a Curicó Unido, el próximo rival, donde ya piensan en cómo anular los circuitos de fútbol del elenco que dirige Dalcio Giovagnoli.

Los rancagüinos, que están con el ánimo arriba tras bajar al líder del campeonato, no quieren decaer y por eso esperan ratificar este buen momento en el estadio La Granja el próximo sábado por la tarde.

Es así que, para Albert Acevedo, a la región del Maule hay que ir por unidades importantes para seguir subiendo en la tabla, y de paso alejarse un poco más del grupo que lo acecha en la tabla de posiciones.

“Es un partido importantísimo para nosotros, ellos están muy cerca nuestro y tenemos que ratificar lo que hicimos el fin de semana. Nuestro objetivo es seguir sumando”, dijo el defensor central.

Y en esa ratificación, expresó que no pueden decaer respecto al rendimiento que mostraron el sábado en El Teniente. Al respecto, comentó que ese partido hay que proyectarlo y que, en Curicó, la base tiene que ser eso mostrado en el Mundialista. “Que sea desde ese piso y mejor. Porque Curicó es un rival muy complicado, muy duro, y si nosotros bajamos un poquito nos va a costar mucho. Desde un inicio tenemos que ir de la forma en que terminamos el último partido”, apuntó.

Es más, en el seno del plantel tiene claro que hay jugadores como Mauro Quiroga, el goleador curicano, que están pasando por un muy buen momento. En ese sentido, Acevedo dijo que, “uno entiende eso. Es el goleador del torneo, anda en ese estado de gracia, y en conjunto es un equipo que encontró su forma de jugar y va a ser un partido duro, porque tiene gente que propone un juego de intensidad y de mucho sacrificio”.

De paso, agregó que, para eso, “tendremos que trabajar en conjunto para minimizar a ellos en sus recursos, y que sus otros delanteros y volantes nos puedan causar algún daño”.

Además, se podría pensar que la motivación para este partido sea menor teniendo en cuenta lo no mediático que es Curicó respecto al rival pasado. Pero, para Albert Acevedo, esto no debería influir ya que, “lo importante es la necesidad que tenemos nosotros, queremos terminar la primera rueda en los lugares que nosotros queremos, y cualquier pérdida de puntos te hace caer. Independiente del rival, no tendría porqué incidir en nuestro rendimiento”.

Finalmente, este juego contra los curicanos, para el hincha celeste, es uno de esos encuentros que no se puede perder. Al ser consultado por esto, Acevedo sostuvo que, en el camarín, “lo sabemos y lo sentimos así”.

VARIANTES AL EQUIPO TITULAR

Pensando en Curicó, Marco Antonio Figueroa había adelantado que podrían haber variantes. Y eso se vio en la práctica del martes. José Luis Muñoz, que contra la UC ingresó en el complemento, fue alistado en una posible oncena inicial junto a Agustín Doffo y Maxmiliano Salas en delantera. En ese sentido, saldría David Salazar.

Ahora bien, en el medio campo la duda está nuevamente en si Fabrizio Ramírez es de la partida o no, pero el “Tico” entrena esta semana de forma normal. Eso sí, se está a la espera de como vuelvan los volantes llamados al micro ciclo de la selección nacional Sub23, Tomás Alarcón y Matías Sepúlveda

Y, en el sector defensivo, aparentemente el “Fantasma” podría regresar a su línea habitual de defensores, la que quedaría compuesta por Paulo Magalhaes, Acevedo, Juan Fuentes y Roberto Cereceda.