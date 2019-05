Según el Icvu a nivel regional: Machalí es la comuna con mejor calidad, pero sin considerar los problemas de congestión vehicular﻿

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2018 reveló que la victimización bajó 1%, al igual que la sensación de inseguridad que lo hizo en 3,4% .

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) para O’Higgins reveló que los hogares víctimas de delitos tuvieron una baja de 1%, al igual que lo hizo la percepción de inseguridad en las personas, que disminuyó en 3,4 puntos porcentuales, y el índice de personas víctimas de delitos que lo hizo en un 1,2 puntos porcentuales.

Por el contrario, la tasa de denuncias tuvo un registro negativo que señala que casi un 10% de personas denunciaron en menor cantidad respecto al año 2017.

El Jefe de la VI Zona de Carabineros, General Patricio Figueroa, se mostró conforme con las cifras en la región, “porque significa que menos familias, menor hogares que han sido víctimas de delitos. Estamos trabajando en conjunto con la PDI, y no vamos a claudicar en este esfuerzo por entregar seguridad y porque cada día sean mejores los niveles de la sensación de seguridad”, afirmó en primer término el Jefe de Zona de carabineros.

Posteriormente, hizo un llamado a la comunidad “a confiar en sus policías, en Carabineros y la PDI, haciendo las denuncias, acercándose a los carabineros. Creo que es la única forma de poder seguir avanzando. Somos parte de la comunidad, nos debemos a la comunidad, y vamos a seguir desplegando lo mejor de nosotros para estar con nuestros vecinos, especialmente de aquellos que más lo necesitan”, cerró el General Patricio Figueroa.

Por su parte el Jefe de la VI Región Policial, Prefecto Lautaro Arias, indicó que los números entregados por la Enusc en O’Higgins es un reflejo “de que las cosas se están haciendo bien. La comunidad tiene que sentirse tranquila porque la Policía de Investigaciones junto a Carabineros y el Gobierno, estamos realizando un trabajo sin tregua a la delincuencia”.

Finalmente, el coordinador regional de Seguridad Pública, Rodrigo Acevedo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos, y para ello hace uso del fono Denuncia Seguro (600 400 0101), “que la ciudadanía sienta la confianza y realice la denuncia, que confíe en el trabajo que realizan las policías. Es la única forma que podamos realizar un trabajo realmente efectivo”, remató.

Según el estudio los principales motivos de las familias de O’Higgins para no denunciar son: la

policía no podría haber hecho nada (19%), la pérdida no fue lo suficientemente seria (16,7%), y la justicia (tribunales) no hubiera hecho nada (14,2%).

BUENAS CIFRAS A NIVEL NACIONAL

Al mismo tiempo la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 reveló que a nivel nacional la victimización bajó por primera vez en cuatro años, de 28% a 25,4%, lo que representa casi 130 mil hogares en todo el país. Además, la percepción de quienes creen que serán víctimas de la delincuencia en los próximos 12 meses disminuyó de 39,3% a 38,1%, el índice más bajo desde 2012.

El Presidente Sebastián Piñera destacó este martes que la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico ha comenzado a dar resultados positivos con un descenso de los hogares que han sido víctimas de delitos y una mayor percepción de seguridad en las familias y las personas.

“Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, todos los días, sin bajar los brazos, y sin darle ninguna ventaja, ni ninguna contemplación a los delincuentes y narcotraficantes de nuestro país”, dijo el Jefe de Estado, quien además destacó los avances que ha realizado el Gobierno en materia de seguridad, como el Programa “Calle Segura”, y las iniciativas legislativas para modernizar la policía y castigar con mayor severidad los portonazos y ampliar el control preventivo de identidad, entre otros”, aseguro el Presidente.

Desde La Moneda destacaron que durante el primer año de Gobierno se han realizado 13 rondas preventivas especiales de Carabineros, en las que se detuvieron 58.088 personas, 31,8% con orden pendiente. Además, se ha reforzado la seguridad con 3.300 carabineros más en las calles y con la implementación de un sistema de televigilancia con drones y cámaras, piloto que prontamente comenzará a funcionar en nuestra región.

“La primera prioridad de nuestro Gobierno es combatir la delincuencia y el narcotráfico con toda la voluntad del mundo y con toda la fuerza de la ley”, dijo el Presidente.